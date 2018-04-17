17 Nisan 2018 13:40

Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kılıçdaroğlu konuşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.
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