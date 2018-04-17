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17 Nisan 2018 13:40
Kılıçdaroğlu konuşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.
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Kılıçdaroğlu konuşuyor
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