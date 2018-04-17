CANLI- Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları

Bizim belediye başkanlarımıza şunu söylerim: Size oy versin vermesin herkesi kucaklayacaksınız. Bizim felselfemizde ayrımcılık yoktur.

Vatandaştan vergi topluyorsunuz. Verdiğiniz her hizmetin kaça malolduğunu halka anlatacaksınız. Her kuruşun hesabını vereceksiniz.

En temel sorunumuz eğitim. Çünkü eğitim bir kişiye ve aileye sınıf atlatmak demektir.

Atanamayan gencecik bir öğretmenimiz Aydın'da intihar etti. Ben hep diyorum ya; vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok

Konya Lisesi'nde okuyan öğrenciler yanımıza geldiler. Pırıl pırıl çocuklar... 1889'da kurulan bir lise. Ama MEB burayı nitelikli lise kapsamından çıkarıyorlar. Konyalı kardeşlerimize sormak istiyorum. Sizin sorunlarınıza kim sahip çıkıyor?

Ayrıntılar geliyor...