17 Nisan 2018 13:29

Erdoğan ve Yıldırım harekete geçti

Erdoğan ve Yıldırım harekete geçti
Bahçeli'nin çıkışı sonrası gözler Erdoğan'a çevrilmişti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la beraber 'erken seçim' çıkışını görüşmek üzere parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

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