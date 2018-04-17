Erdoğan ve Yıldırım harekete geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la beraber 'erken seçim' çıkışını görüşmek üzere parti kurmaylarıyla bir araya geldi.