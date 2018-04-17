17 Nisan 2018 13:20

CHP'den Erdoğan'a jet İnönü yanıtı

CHP'den Erdoğan'a jet İnönü yanıtı
İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan'dan Erdoğan'a yanıt geldi.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, AKP Grup Toplantısı'nda İnönü'nün adını anmaktan çekinen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

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BİLGEHAN'DAN ERDOĞAN'A: YAZIKLAR OLSUN

CHP'li Gülsün Bilgehan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Erdoğan'a "Kurtuluş Savaşı Kahramanı İnönü’nün adını anamayan son cumhurbaşkanına, yazıklar olsun!" diyerek yanıt verdi.

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