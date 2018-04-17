CHP'den Erdoğan'a jet İnönü yanıtı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, AKP Grup Toplantısı'nda İnönü'nün adını anmaktan çekinen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Erdoğan yine İnönü'nün adından rahatsız oldu
BİLGEHAN'DAN ERDOĞAN'A: YAZIKLAR OLSUN
CHP'li Gülsün Bilgehan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Erdoğan'a "Kurtuluş Savaşı Kahramanı İnönü’nün adını anamayan son cumhurbaşkanına, yazıklar olsun!" diyerek yanıt verdi.
Kurtuluş Savaşı Kahramanı İnönü’nün adını anamayan son cumhurbaşkanına, yazıklar olsun!— Gülsün BİLGEHAN (@GBilgehan) 17 Nisan 2018