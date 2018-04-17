Erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor. Görüşme Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşiyor.
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17 Nisan 2018 13:01
Erken seçim çağrısı sonrası Bahçeli'den sürpriz görüşme
Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, AKP ile ilk temasını kordu.
Erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor. Görüşme Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşiyor.
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