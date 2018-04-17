17 Nisan 2018 13:01

Erken seçim çağrısı sonrası Bahçeli'den sürpriz görüşme

Erken seçim çağrısı sonrası Bahçeli'den sürpriz görüşme
Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, AKP ile ilk temasını kordu.
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Erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor. Görüşme Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşiyor.

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