Erdoğan yine İnönü'nün adından rahatsız oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adını anmadı.

Erdoğan'dan Bahçeli'yi şoke edecek sözler

Konuşmasında Malatya'daki yüksek öğretim kurumlarındaki değişikliklerden söz eden Erdoğan, mevcut İnönü Üniversitesi'nin adını anmayarak öğrenci sayısının fazla olduğunu belirtti.

Erdoğan "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz. Malatya iki üniversiteye sahip olacak. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan İnönü'nün adını kullanmadan "Sevgili kardeşlerim bugün 25. vefat yıldönümü olan 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Üniversitenin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.