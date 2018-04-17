Erdoğan'dan Bahçeli'yi şoke edecek sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim için 26 Ağustos 2018 tarihini işaret etmişti. Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" diyerek seçim için 2019'un Kasımı'nı işaret etti.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifi için ilk açıklama

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir diyen Erdoğan, "Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarınınn olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz."dedi.

Erdoğan yine İnönü'nün adından rahatsız oldu

"ER YA DA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ"

Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farklı olmayacak diyen Erdoğan, "Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"FRANSA, AB'NİN DE TAM AKSİNE, ROMANLARI DERDEST ETTİ"

Külliye'de roman kardeşlerimizle bir araya geldik diyen Erdoğan, "Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Türkiye'ye gelmeyin.' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe küresel girişimciler dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelerek yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik" dedi.

Referandumun yıldönümüne değinen Erdoğan, "Dün 16 Nisan halk oylamasının yıldönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin ccuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz" dedi.