Kamil Okyay Sındır'dan adaylık açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş ve Selçuk Danışma kurulu toplantılarında partilileriyle bir araya geldi.

Kişilere değil partiye karşı aidiyet duygusu taşımanın önemine vurgu yapan Sındır, “Eğer partimize olan bağlılığımızı önde tutarsak genelde de, İzmir’de de, İzmir’de kaybettiğimiz 8 ilçede de iktidar oluruz. Kimin aday olduğundan çok CHP’nin iktidar olabilmesi çok daha önemli” dedi.

“KİŞİLERE DEĞİL PARTİMİZE KARŞI AİDİYET DUYGUSU TAŞIMALIYIZ”

Kongre süreçlerinin tamamlanmasından sonra sorumluluğun sadece yönetimlere bırakılmasının yanlış olduğunu ifade eden Sındır, “Seçerek, yetki sorumluluk vererek sonra da seçtiklerimizden görev bekleyerek bir kenarda edilgen ve pasif bir şekilde bekleyerek örgütümüze katkı sağlanmaz. Yöneticilerimizin yaptıklarını ve yapmadıklarını eleştirerek örgütümüzü iktidara taşıyacak süreci yürütemeyiz. Kişilere değil partimize karşı aidiyet duygusu taşımalıyız. Tersi bizim için bir felakettir. Bizim rozetimiz, programımız, dünyaya bakışımız, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine bakışımız, Cumhuriyet ilke ve değerlerine bakışımız birdir, aynıdır. Bu değerlere inanmış ve yaşamımızı bu değerlere bağlamış kişileriz. Aidiyet duygumuz kişilere değil partimize olmalı” dedi.

“EN AZ GENEL BAŞKANIMIZ KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDA!”

İktidar olmak için sorumluluk almanın önemine değinen Sındır, “eğer partimize olan bağlılığımızı önde tutarsak genelde de, İzmir’de de, İzmir’de kaybettiğimiz 8 ilçede de iktidar oluruz. Kimin aday olduğundan çok CHP’nin iktidar olabilmesi çok daha önemlidir. Bu süreçte doğru adayları tespit etmek ve kiminle daha fazla oy alabileceğimizi saptamak da çok önemli. Türkiye’nin kritik bir dönemece geldiği bir dönemde genel başkanımız inanılmaz bir çaba sarf ediyor. 2 yıl en yakınında bulunan çalışma arkadaşı olarak buna şahit oldum. Bizim her bir partilimiz en az Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kadar çalışmak zorunda. Üyelerimiz partimizin ve ülkemizin geleceği için elini taşın altına koymaktan çekinmemeli, görev almaktan uzak durmamalı” dedi.

“2019 SEÇİMLERİNDE EN AZ YÜZDE 60 OY ALACAĞIZ”

Demokrasiye inanan herkesin oyuna talip olduklarını söyleyen Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: “2019 seçimlerinde en az yüzde 60 oy alacağız. Bizim hedefimiz demokrasiye inanan herkesin oyuna talip olmak. 2019 seçimleri öncesinde her bir partilimize çok önemli görevler düşüyor. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan AKP’nin doğamızı, çevremizi tahrip eden; tek derdi sermayenin ve yandaşlarının cebini doldurmak olan politikalarını yurttaşlarımıza anlatacağız. Demokrasiyi ortadan kaldıran, milli değerlerimizi haraç - mezat satan; emeklinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun toplumun sorunlarına kulak tıkayan AKP iktidarına 2019’da el birliği ile son vereceğiz.”