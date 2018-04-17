Bahçeli'den erken seçim sinyali! Tarih verdi

Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil; 26 Ağustos 2018 Pazar günü hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçimi yapılmalı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinin erkene alınarak 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerdi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı'nın uyum yasalarının kısa sürede tamamlanmasını söyleyen Bahçeli erken seçim için tarih önerdi.

BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur İttifakı'nın korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Ülkenin, sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım'a kadar ulaşması istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır.

Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur:

26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda boğalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir. "