Kılıçdaroğlu'nu üzen konu

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün "Belediye başkan adayları belirlenirken" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la birlikte Hatay, Antalya ve İzmir'deydim. ABD'nin Suriye'ye saldırısını sabah öğrendik. Hatay'da şehit ailelerimize gidince duygulandık, sınırımızın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolu'nu ziyaret ettiğimizde gururlandık. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına en son katılan Hatay ilimizde Atatürk, Cumhuriyet, bayrak sevgisi her yerde yansıyor.

Her ne kadar AKP yetkilileri seçimlerin zamanında yapılacağını söylese de, CHP'de, “yarın seçim yapılacakmış” gibi hazırlık var. O yüzden siyaset kıpır kıpır. Aday adayları çıkıyor, yerel basında da aday adaylığı haberleri yaygın biçimde yer alıyor.

ANKET SONUÇLARI ÖNEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi aday adaylıklarını açıkladı. Bunlardan birisi mutlaka aday gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu, “Başkası da olabilir” diyor. Yani isim vermiyor. Yapılacak anketler, aday belirlemede hayli etkili olacak gibi gözüküyor. Ankara için Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. Ama Ankara için de CHP'de kıyasıya bir yarış olacağı da kesin.

CHP Kadın Kollar'ının Kemer'deki toplantısını izlerken, yeni seçimde kadın adayların da çok olacağının işaretlerini aldık. Örneğin Kocaeli için Fatma Hürriyet Kaplan'ın adı sıkça geçiyor. Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun, Hatay'da Lütfü Savaş'ın rakibi olmayacakmış gibi başka isim geçmiyor. Sınır ilimiz Hatay önemli bir değişime uğramış. Genel seçimde başka siyasi partiye oy vereceğini belirten bir esnaf, “Ama belediyede seçiminde oyum Lütfü Başkana” diyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi aday adayları da çok. Tabii yalnız merkez oyları değil, kırsaldan da oy getirecek isim gerekiyor. Antalya-Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nı 1999 yılından bu yana yürüten Muhittin Böcek'in adı, şu aşamada diğer aday adaylarına göre biraz daha öne çıkıyor. Muratpaşa'nın romantik ve kararlı sosyal demokrat Belediye Başkanı Ümit Uysal da çalışmalarıyla Büyükşehir Başkanlığı'na hazır olduğunu ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu, “Geçen seçimdeki bazı hatalarımız yüzünden Antalya'yı kaybetmiştik. Antalya'yı yeniden alacağız” diyor. Milletvekillerinden de aday adaylığını yakında açıklayacak isimler olduğunu da hatırlatalım.

KILIÇDAROĞLU'NU KAHREDİYOR

CHP Genel Merkezi'ne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağının sinyali geldi. İzmir siyasetinde hayli etkili olan Kocaoğlu ise henüz açıklama yapmadı. Kocaoğlu'nun aday olmaması durumunda Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski Milletvekili Erdal Aksünger'in adı da büyükşehir aday adayları arasında geçiyor. İzmir milletvekillerinden de henüz aday adaylığını açıklayan olmadı.

30 ilçesi bulunan İzmir'de 22 belediye CHP'de, 7'si AKP'de, birisi de MHP'de. CHP açısından seçim kazanmanın garanti gibi gözüktüğü kentte, ilçe belediyeleri için talipli milletvekilleri de var. Önceki seçimde kaybedilen Selçuk ve Menderes ilçe belediye başkanlıklarının da yeniden alınacağına inanılıyor. Kılıçdaroğlu'nu üzen bir konuyu da aktarıyorum:

İzmir'e yarım saat uzaklıkta olan Manisa'da ise CHP'nin kazandığı hiçbir belediye başkanlığı yok. Bu durum gerçekten şaşırtıcı. İzmir'i adeta silip süpüren CHP'nin, Manisa'da başkanlık kazanamamasının nedenlerini CHP araştırıyor. Gelecek seçimde mutlaka Manisa'da başkanlıklar kazanılması hedefleniyor.

YOKSULDAN ALIP, YOKSULA DAĞITIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile karşılaştık. Başkan Kocaoğlu'nun gitmediği, hizmet götürmediği köy kalmadığını belirtiyor ve şunları söylüyor:

“135 bin çocuğumuzun evine süt götürüyoruz. İlimizde bulunan Suriyeli çocuklara da aynı hizmeti veriyoruz. Türkiye ve Suriyeli çocukları ‘süt kardeşi' yaptık. Bazı belediyeler, tarihi geçmiş gıdaları dağıtırken, bizim uygulamamız ise daha değişik: Kırsalda yaşayan yoksul halkın ürettiklerini alıyoruz, bunları kentteki yoksul halka dağıtıyoruz. Kooperatif kurulmasına öncülük yapıyoruz. İzmir'in bütün çiçeklerini bu kooperatiflerden alıyoruz. Hatta çiçeklerin dikimini de üretici kadınlarımız gelip yapıyor. Böylece hem para kazanıyor, hem topraklarını terk etmiyor.”

Hükümet, AKP'li belediyelerin metro, tramvay yapımını gerçekleştirirken, bugüne kadar İzmir'de bir metre bile metro yapmadığını öğreniyoruz. İzmir'de bugün 178 kilometre raylı sistem kurulmuş ve tamamı belediyenin olanaklarıyla yapılmış. Şimdi, raylı sistem Narlıdere'ye de ulaşacak. İzmir belediyesinin kredi notu yüksek olduğu için ucuz kredi bulması da zor olmuyor. Açıkçası, hükümetten destek değil, köstek olmamasını istiyorlar. Nasıl CHP, kaybettiği illeri kazanmak için çaba gösteriyorsa, devlet olanaklarını sonuna kadar kullanan AKP de CHP'nin elindeki ilçeleri kazanmak isteyecektir.

Yerel seçimlerde gösterilecek başarı, genel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de belirleyicisi olacaktır."