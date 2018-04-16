AKP Sözcüsü: Değerlendirmeye değer görmüyorum

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’nin İstanbul Taksim’de gerçekleştirdiği OHAL eylemine ilişkin değerlendirmesinde “İstanbul Başkanı'nın tutuklu vekiller için rehin benzetmesinde bulundu. Bu dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu'nun içinden geldiği geleneği biliyorsunuz. Maalesef bugün angajmanlarına baktığımızda Marksist Leninist bir işbirliği olduğu açıkça gözüküyor” iddiasında bulundu.

Mahir Ünal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Suriye'den sonra sıra Türkiye'ye geliyor” ifadesine de “Değerlendirmeye değer görmüyorum. Spekülasyon ve yeni tartışma alanı oluşturmak üzerine bu dil ve söylem gözüküyor. Kendi değerlendirmelidir” sözleriyle tepki gösterdi.

AKP MYK toplantısı sonrası konuşan Mahir Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"16 Nisan sonrası siyasette de ciddi değişiklikler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin başına döndü.

CHP'nin OHAL eylemleri

CHP'nin OHAL eylemi vardı. Yine parmaklarını sallayarak rutin hakaret ve iftiralarını sürdürdüler. İstanbul Başkanı'nın tutuklu vekiller için rehin benzetmesinde bulundu. Bu dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu'nun içinden geldiği geleneği biliyorsunuz. Maalesef bugün angajmanlarına baktığımızda Marksist Leninist bir işbirliği olduğu açıkça gözüküyor. Böyle yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek hayal olur. Avrupa'da yeni Marksist hareket gelişime hizmet etmiş olsa da biz de böyle değil bir durum bu.

CHP'nin eylemlerinin, sisteme karşı duruşunun, yurt dışındaki hükümete karşı pozisyonunu buradan okumak gerekir. Suriye ile ilgili geçtiğimiz günlerde kimyasal kullanımına ilişkin bir ortak hava harekatı oldu. Biz buna ilişkin net bir tavır ortaya koydu. "Biz bu hava harekatını destekliyoruz. Ama ABD'nin PYD'nin yanında olduğunu desteklemediğimizi ifade ettik.

Kongre tarihleri

Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının meşru hükümetimize ağza alınmayacak hakaretleri alışkanlık haline geldiğini görürsünüz. Bizim önümüzdeki süreçte Ramazan'dan hemen sonra Gençlik ve Kadın Kolları'nın seçiminin ardından olağan kongremizi gerçekleştireceğiz.

Uyum yasaları

19 Nisan'da uyum yasalarına ilişkin toplantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında gerekli hukuki süreci başlatacağız. MHP ile oluşturduğumuz Milli Mutabakat, çalışmaları değerlendirdi. Seçim sistemine dönük bazı yeni düzenlemeler, yürütmenin şekline dönük şu anda bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni teamüllerin, bürokrasinin oluşması demek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na yanıt

Değerlendirmeye değer görmüyorum. Spekülasyon ve yeni tartışma alanı oluşturmak üzerine bu dil ve söylem gözüküyor. Kendi değerlendirmelidir.

Yatırım açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili Türkiye karşıtı bir dil. Kılıçdaroğlu "Erdoğanfobi" yaşıyor. Bu Türkiye düşmanlığına dönüştü. Türkiye'ye "Yatırım yapmayın" demesini de normal karşılıyorum. "