'OHAL baskı aracı olarak kullanılıyor'

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA) - Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen eyleme CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kayışoğlu, “Kütahya'dan bir kez daha tekrar iktidara sesleniyoruz. Sizler OHAL'i kaldırmakla övünüyordunuz. OHAL'i kaldırdık, diye seçim dönemlerinde ülkede afişler asmıştınız. Şimdi de OHAL'i getirmekle övünüyorsunuz. OHAL'i tekrar kaldırın; çünkü OHAL hukuksuz bir düzendir. Nerede muhalif varsa nerede sosyal medyadan küçücük bir eleştiri yapan varsa onların tepesinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor” dedi.

CHP'liler, konuşmaların ardından oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız dağıldı.