16 Nisan 2018 16:37

CHP Karaman'dan OHAL'e tepki eylemi

CHP Karaman'dan OHAL'e tepki eylemi
CHP tarafından tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki için oturma eylemi gerçekleştirildi.
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Karaman'da CHP'den OHAL'e tepki

Karaman'da CHP'den OHAL'e tepki

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Muammer ŞEN / KARAMAN, (DHA)-  CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver ve partililer, Atatürk Anıtı’nda toplanıp, OHAL'i protesto için oturma eylemi yaptı.

İl Başkanı Ünver, OHAL'in 21 aydır sürdüğünü ve bunun bir baskı rejimi olduğunu ileri sürerek, ''21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur'' dedi.

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

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