Bülent Tezcan: AKP Türkiye'yi bataklığa soktu

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Derhal OHAL'den vazgeçin

Halkların kanını akıtanlara lanet okuyoruz. Bu bataklığı sizin bölgede enerji kaynaklarını sizin hırsınız ortaya çıkardı.

Rusya ABD bilek güreştirirken olan Suriye halkına oldu.

AKP Türkiye'yi bu bataklığa soktu. Debelenmeye başladı.

Kimyasal silah kullanımı bir insanlık suçudur. Bu iddiaları malzeme haline getirmek de insanlık suçudur.

Bekir Bozdağ da AKP gibi bizim dışımızdaki herkes terörist anlayışına sahiptir.

Ayrıntılar geliyor...