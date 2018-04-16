CHP'den Yörük Çalıştayı

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)- 'Anadolu'nun bin yıllık özgürlük ve sevgi yürüyüşçüleri Silifke'de buluşuyor' sloganıyla Silifke Gökbelen Yaylası'nda 22 Nisan'da düzenlenecek olan Yörük Türkmen Çalıştay'ına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bildirildi.

Çalıştay'ın organizasyonunu yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı çetin Osman Budak, çalıştayın Yörüklerin en kalabalık grubu olan ve göçerliği halen sürdüren Sarıkeçili Yörükleri’nin göç tarihlerinin gözetilerek belirlendiğini söyledi.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜ BARIŞTIR, KARDEŞLİKTİR'

Çalıştay kapsamında Silifke yoğurdundan kıl keçiye kadar Yörüklere mal olmuş pek çok değerlerin inceleneceğini de ifade eden Budak şunları söyledi:

"Yörük kültürü barıştır, kardeşliktir, birliktir, ama en önemlisi özgürlüktür. Tek adam düzenine karşıdır. Sayıları gün geçtikçe azalan Yörük Türkmenlerin varlığını korumak, kültürel bütünlüğünü sağlamak, CHP olarak bizim en önem verdiğimiz, önceliğimiz olarak gördüğümüz görevlerdendir. Çünkü biliyoruz ki Yörük kültürü barıştır, kardeşliktir, ama en önemlisi özgürlüktür. Tek adam düzenine karşıdır. Avşar Yörüklerinin ünlü ozanı Dadaloğlu’nun dizelerindeki gibi ‘Ferman padişahınsa dağlar bizimdir’ diyecek kadar özgürlük tutkunudur. Kaderlerini kimsenin iki dudağı arasına bırakmazlar. Atatürk’ün, 'Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakın. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez' sözünün canlı kanıtlarıdır. Kadim yaşama biçimleri ile ülkemizin kültür bellekleri olan Yörükler, ne yazık ki toplumun modernleşmesi ve kentleşme süreciyle geleneksel modelden modern hayata yani yerleşik hayata geçmiş ve bu kültür yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. CHP olarak hamasetten uzak bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Yörüklerimizin göç yollarının, yaylakları ve kışlaklarının koruma altına alınması için, çocuklarının eğitim sorunlarının çözülmesi için en doğru yolları arayacağız. En önemlisi onların yaşayan kültür mirasları olduklarını unutmadan sorunlarına çözüm bulacağız."

Öte yandan çalıştay öncesi etkinliklerde ‘Silifke yoğurdunun coğrafi işaretle tescillenmesi projesi’ kapsamında yapılmakta olan çalışmalar ile sayıları azalan kıl keçi popülasyonunun arttırılması konuları da ele alınacak.