Kılıçdaroğlu: MEB'e davet gönderdik kimse gelmedi

Kılıçdaroğlu, "Bugün mühürsüz seçimin yıldönümü. Önümüzdeki süreçte çok daha hazırlıklı sandıklara gideceğiz ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" toplantısında konuştu.

16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bugün mühürsüz seçimin yıldönümü. Önümüzdeki süreçte çok daha hazırlıklı sandıklara gideceğiz ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Kuvayı Milliye hareketinde olduğu gibi siyasal düşüncelerimizi bir tarafa bırakacağız. Demokrasiden yana olanları kucaklayarak ve işbirliği yaparak bu süreci aşacağız, aşmakta kararlıyız. Bu ülkeye demokrasiyi özgür irademizle tekrar getireceğiz" diye konuştu.

"EĞTİM ÜZERİNDEKİ OYUNLARI BİLMELİYİZ"

"Bir ülkeyi geride bırakmak istiyorsanız işgal etmeye gerek yok, yapacağınız eğitim sistemini bozmak" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğitim sistemini allak bullak ederseniz o ülkeyi geri bırakırsınız. Eğitim üzerinde bu kadar oynanmasının arkasındaki oyunları çok iyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM FARKLI MECRALARA TAŞINIYOR"

Eğitimdeki fırsat eşitliğinin önemine değinen CHP lideri, "Fırsat eşitliği içinde Aziz Sancar'ı da yetiştirdik, Çoban Sülü'yü de yetiştirdik. Onlar eğitimle bir yerlere geldiler. Şimdi bu sınıf atlama süreci köreltiliyor. Eğitim farklı mecralara taşınıyor. Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için kodlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz" dedi.

"HERKESE AZ PARA VEREBİLİRSİN AMA ÖĞRETMENE HAKKI OLANI VERECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, "Öğretmene destek lafla olmuyor arkadaşlar. Öğretmen başımızın tacı diyorsun, ay başını nasıl getireceğini düşünmesin. Herkese az para verebilirsiniz ama öğretmene hakkı olanı vereceksin, onuru ile gezecek. Okul aile birliklerimiz var, okulun sorunlarını çözmek amacıyla kurulur. Bütün okul aile birliklerini yasal statüye kavuşturacağız. Müdür ile birlikte hakları olacak. Her okulun bütçesi olacak. Okulun yönetimi cam kırıldı, masa kırıldı diye özel bir para arayışına girmeyecek. Öğretmen atamaları liyakat esasına göre yapılmalıdır. Liyakatsız atamada huzursuzluk çıkar. Organize sanayi bölgelerinde , meslek liseleri kuracağız. Okulların yönetimini, okul yönetimleri ve OSB yönetimi tarafından yapılacak. Masraflar, gereksinimler OSB yönetimi tarafından karşılanacak. 3. sınıftan itibaren kendi alanlarında staja başlayacaklar. Okul bitince işleri hazır olacak, buna iş garantili eğitim denir." dedi.

"MEB'E DE DAVET GÖNDERDİK KİMSE GELMEDİ"

'Bilim dünyasında olağanüstü hızlı değişimler var' diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanoğlu tekerleği bulana kadar 3 milyon yıl geçmiş. Bugün her an yeni bir buluş var. Siz bu hızı yakalayamazsanız geri düşersiniz. 5 temel sorunumuz var. Dış politikada sorun yaşıyoruz, ekonomide sorun yaşıyoruz. İktidar tefeciye esir olmuş durumda. Toplumsal barışı sağlamalıyız, her gün şehit haberleri geliyor. Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bir beşinci sorun var ki bu temel sorundur. Eğitim. Sordum arkadaşlara MEB'e haber verdiniz mi diye. Evet haber verdik dediler. Ama kimse gelmedi. Bu da o bakanlığın farklı düşünceye bakmadığını gösterir. Baskı altında olduğunu gösterir." şeklinde konuştu.