Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Bugün mühürsüz seçimin yıldönümü. Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz..

-OECD verilerine göre bugünnü çocuklaronın yüzde 65'i çalışma yaşına geldiklerinde günümüzde icat edilmemiş işler de çalışacaklar. Bu eğitimde ki hızlı değişmeyi ve gelişmeyi bize gösteriyor...

Susturulan üniversiteler bilgi veremezler, susturulan akademisyenler varsa o ülkede bilgi üretemezsiniz.

-Bir ülkenin eğitim sistemmini allak bullak ederseniz o ülkeyi batırırsınız. İyice bakarsanız eğitim sisteminin üzerinde oynan oyunları anlarsanız

-Bizler fırsat eşitliğinde Aziz Sancarı da yetiştirdik, çoban da.. Eğitim farklı mecralara taşınıyor. Eğitimi bir militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz...

-Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenler için ayrı bir kanun olmalı. Öğretmeni toplumun en güvenilir sınıfına koymalıyız. Kadrolu -kadrosuz diye ayılmamalıdır.

-Taşımalı eğitime son verilmelidir. Nerede öğrenci varsa orada öğretmeni de olacaktır...

-Bizim sözümüz var en geç 2 yıl içinde yurt işini halledeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...