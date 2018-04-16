Kılıçdaroğlu: Evet diyenler pişman

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “16 Nisan’da ‘evet’ oyu verenler pişman oldu. 2019 seçiminde 2-D yarışacak Yani demokrasi ve dikta. Çare, Türkiye’yi düşünüp sandığa gitmek. Bu ülke meselesi” dedi.

Sözcü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da CHP'li kadınlarla bir araya geldi. Antalya'daki toplantı öncesi ise başkanlık sisteminin oylandığı anayasa referandumunun 1. yılında gündemi değerlendirdi.

Antalya yolculuğu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçimlerin önemine vurgu yapı. İşte o sözler:

İTTİFAK OLUR MU?: Sayın Meral Akşener ile seçim güvenliğini konuştuk. İttifakı konuşmak için erken. Önce yasanın çıkması lazım. SP lideri Temel Karamollaoğlu, ülkenin sorunlarını sağlıklı analiz ediyor. İktidarın, sorunların kaynağı olduğunu da gösteriyor. Temel Bey ilkelerden yola çıkıp siyaset oluşturmanın doğru olacağını ifade ediyor. Bu gelecek açısından, ortak yola çıkarken önemli.

HEDEFİMİZ YÜZDE 60: Biz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60 oy hedefliyoruz Çünkü hangi görüşten olursa olsun, insanların demokrasi savunacağına inanıyorum. 2019 seçimi 2-D arasında bir seçim olacaktır. Demokrasi mi, diktatörlük mü? Çare 2019'da herkesin çocuklarını, torunlarını ve Türkiye'yi düşünerek sandığa gitmesidir. Herkes ‘tek adam rejimi'nin sonuçlarını görüyor.

KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ: Şimdi ülkenin haline bakın. Faize, ekonomiye, çiftçinin haline bakın. Dış politikada ki tutarsızlığa bakın. ‘Tek adam rejiminin' Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Vatandaşlar 2019 da demokrasiden yana oy kullanmak zorundalar. Yani, 2019 bir Kuvayı Milliye hareketi olmalıdır. Tek amaç Türkiye'yi bağımsız hale getirmek, Türkiye'ye demokrasiyi getirmektir. Çünkü bu süreç bir parti değil, memleket sorunudur.

GERÇEĞİ ANLATAMADIK: Son 1 yılda, referandumda ‘Evet' oyu veren kitle, verdiği ‘evet' oyundan dolayı pişman. O zaman olayları pek göremediler, ya da biz muhalefet olarak tehlikeyi dillendiremedik. Tehlikeyi yaşayarak gördüler.



SARAYA YANSIYOR MU?: Tek adam rejimine, AKP tabanından da, üst yönetiminden de sert eleştiriler var. Eleştiriler saraya ne ölçüde yansıyor bilmiyorum. İleride sorunların çok daha fazla olacağını bürokrasi de görüyor. Kamuoyu araştırma şirketinin sonuçları da, AKP'ye oy veren seçmenlerin bugün yüzde 55'inin, ‘tarafsız cumhurbaşkanından yana' olduğunu gösteriyor. Yani onlar da taraflı cumhurbaşkanı istemiyorlar.



SORUNLAR DERİNLEŞTİ: Son 1 yılda, yeni modelin sorunları çözmediği, aksine büyüttüğü ve derinleştirdiği açık. Örneğin tek adam, eğitimi tamamen bir kaos ortamına soktu. Anne- babalar arayışta. Dış politikada, Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmış, 100 yıllık tarih, deneyim, birikim bir kenara itilmiş. Ekonomiye gelince ‘Faizleri indireceğim' diyor, ‘indir' diyorsun indiremiyor. Sonra şikayet ediyor. Dolar yükselince ‘Dış güçler bize operasyon çekiyor' diyor. Sen çocuk musun sana operasyon çekiyor? Ekonominin durumu felaket bir tablo oluşturuyor.

DEMOKRASİ YOK: Türkiye'deki temel sorunlarından birisi de demokratikleşme. Demokrasi, yargı bağımsızlığı, medya ve ifade özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermaye Türkiye'den kaçıyor. Cezaevleri tıka basa dolu. İnsanlar haksızlığa uğramasına rağmen hakkını arayacağı bir mecra yok. İnsanların yargıya erişim hakkı da yok. Bu sorunların hepsi birbirini tetikliyor.

LİYAKATİ BİTİRDİLER: Bu sorunlara bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ama bunlarda böyle bir kapasite yok. Devlette liyakati bitirdikleri için sorunları çözemiyorlar. O yüzden de hayali düşmanlar yaratıp sorurları soyutlaştırmaya çalışıyorlar. Devlette liyakat sistemi çökertildi. İşin uzmanına verilmiyor. Sorunların sebebi olan iktidar, sebebi başkalarının üzerine atarak geçiştirmeye çalışıyor.



KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nca düzenlenen, 81 ilin kadın kollarının buluştuğu ‘Eşgüdüm Toplantısı'na katıldı. Kadınların ‘Durma ilerle kadınlar seninle' sloganıyla kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın. Bildiğim yoldan ilerleyeceğim, bu ülkeye huzur gelene kadar yürüyeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin kadınları Kuvayı Milliye'nin en önemli aktörleri olmuştur. Şimdi biz yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. Bu mücadeleyi sadece CHP'li kadınlar olarak yapmayacağız. Cumhuriyeti 2019'da demokrasi ile taçlandırmak için bütün kadınları kucaklamalısınız” ifadelerini kullandı.