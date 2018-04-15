CHP'li gençlerden Suriye operasyonu protestosu

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Kadıköy’de düzenlediği Savaşa Hayır yürüyüşü ile ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonunun Suriye’ye düzenlemiş olduğu operasyona tepki gösterdi. Çok sayıda vatandaşın alkışlarla destek verdiği eylem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce’nin basın açıklaması ile sona erdi.



CHP'li Burkay Düzce, Suriye operasyonuna tepki gösterdiği basın açıklamasında şunları söyledi:



"Dün sabaha karşı bölgemizin egemen devletlerinden Suriye Arap Cumhuriyeti’ne dönük bir hava saldırısı gerçekleşti. 2011 yılından bu yana Suriye’nin egemenliği üzerinden Ortadoğu halklarını birbirine kırdırmak isteyen emperyalist devletler, kendi cihatçı cephelerinin ve masalarının mevzi kaybettiğini görünce aynı açlıkla, aynı vahşetle Suriye halkı üzerine saldırma girişiminde bulundular.



Bizler tarihinde Amerikan mandacılığını savunanlara karşı tam bağımsız Türkiye’yi savunanların torunları olarak, bugün yerli ve milli olduklarını iddia edenlerin beslenmiş oldukları siyasi gelenekten gelenler Altıncı Filo’nun önünde Amerikan bayraklarına secde ederken Amerikan askerlerini denize dökenlerin evlatları olarak, bütün mazlum Ortadoğu halklarıyla dayanışma içindeyiz.

Emperyalist saldırganlıkla Ortadoğu halklarının iradesini teslim almaya kalkan ve geçmişte bunu Afganistan’da, Irak’ta, son olarak Lübnan’da gördüğümüz kimyasal silah komploları üzerinden yapmaya kalkan emperyalistlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin gençliği nasıl daha önce büyükleri mandacılık isteyenlere, Amerikan üslerinin altında, Amerikan postalları altında ezilmek isteyenlere, askerlerimizin başına çuval geçirilirken ne notası vereceğiz, müzik notası mı vereceğiz diyenlerin karşısında durduysa bizim de bu vatana ve bu bölgeye sahip çıkacağımızı haykırıyoruz! Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!

Bu ülkenin gençliği hiçbir zaman aldanmadı. Her zaman ne bedel ödemek gerekirse o bedeli emperyalizmin uşakları karşısında ödedi. Bundan sonra da bizler tarihsel misyonlarımızdan aldığımız güç ve kudretle yine gerektiği yerde bedel ödemeye devam edeceğiz. Bu ay yıldızlı bayrağımızın bağımsızlığı başta olmak üzere bütün bölge halklarının egemenlik haklarının korunması için elimizden gelen mücadeleye vereceğiz. Bunu bir kez daha İstanbul’dan güçlü ve kudretli bir şekilde haykırmanın onurunu ve övüncünü taşıyoruz.

Halkın bugüne kadar yaşatmış olduğu kültürel, dini, bütün milli değerlerini istismar eden, ancak havada füzeleri görünce yerli ve milliği unutan, bir kandil gecesinde bombalanan İslam ülkesine, biz saldırıdan memnuniyet duyduk, vicdanlarımızın sesi oldu diyen siyasal İslamcılara da buradan güçlü bir cevap veriyoruz. Er ya da geç dini kullananlara, bu ülkeye ve bölgeye ihanet içerisinde bulunanlara hesap soracağız!"



Öte yandan CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın eylemine İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP YDK Üyesi Tuba Torun da destek verdi.