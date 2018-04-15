'Tehdit etmeye kalkmayın, yaşam hakkı bulamazsınız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki hareketlilikle ilgili olarak "Bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kurla tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesinde konuştu.

Dövizdeki hareketlilikle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Buradan söylüyorum; ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kur, şu, bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız.

- Bize kur savaşı ile müdahale bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu. Bundan dolayı piyasalar alt üst oluyorsa hayırlı olsun.

- Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var her türlü desteği veririz. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım."