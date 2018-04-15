'Oğlumun postalını askere gitmeyen çocuklarına göndereyim'

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tire ilçesinde, arıtma tesisindeki incelemesinden sonra yapımı tamamlanan stadyuma geçti. Stadın açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, burada tribünleri dolduran kalabalık tarafından karşılandı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kürsüye çıktı. Tire'nin, yerelden kalkınma projesinin çıkış noktası olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'ye örnek model olan 'Okul Sütü' projesine, Tireli süt üretici kardeşlerimizle birlikte başladık ve birlikte başardık. 'Süt Kuzusu' projemizde yine onlarla birlikte yol aldık. Bu bölgedeki üreticilerimizin bize olan inancı, başarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu.

Tire, Bayındır, Bademli ve İğdeli'deki tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklerken, tek bir hedefimiz vardı; yerelden kalkınma. Bugün birlikte çalıştığımız, desteklediğimiz kooperatifler Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek ve başarılı model' seçiliyorsa desteğe başladığımız 2007 senesinden bu yana üye sayılarında ortalama yüzde 161 oranında artış yaşanıyorsa çalışanlarının sayısı ise yüzde 616 oranında artmışsa ve cirolarındaki artış oranı yüzde 658 olarak gerçekleşmişse bu aşı tutmuş demektir.

İzmir'deki tarımsal üretim Türkiye ortalamasının iki katından fazla büyümüşse Türkiye 'tarımda yoksullaşmayı' konuşurken, İzmirli üretici mucizeler yaratıyorsa hedefe ulaşılmış demektir. İflas aşamasındaki kooperatifler bugün ihracatçı konumuna gelmişse biz bu işi başarmışız demektir. İzmir'de köyden kente göç durdurulmuş, köylü yeniden 'milletin efendisi' olmuşsa kimse başka yerlerde başka modeller aramasın. İzmir'e görmezden gelmesin."

KILIÇDAROĞLU: 'OY VERMEYENE HİZMET ETMEM' ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEDİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törende yaptığı konuşmada, CHP'li belediye başkanlarının kırsal ve kent arasında uçurum olmaması için destekleyici uygulamalar yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına hayat standartlarının yükselmesine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışma yapıyoruz. Biz çalışma yapıyoruz ama birileri çekemiyor kıskanıyor, eleştiriyor, gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Bizler dedik ki 'Kocaoğlu ve arkadaşları namusludur, boğazlarından aşağı bir kuruş haram lokma girmez'. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki amacı ve kuralı vardır.

Kendisine oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi 'Bana oy vermeyene hizmet etmem' anlayışıyla hareket etmedik. Bizim başkanlarımız, koltuğa oturduktan sonra herkese hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götürüyorlar. Onlardan birinci farkımız bu. İkinci farkımız şu. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Hizmeti kaça mal ettiğimizi sizlere sunmak. Az önce belediye başkanımız güzel bir örnek verdi. Burayı 64 milyon liraya mal etmişler. Onlar aynı yeri 200 milyon liraya ihaleye çıkardılar daha rakam belli değil. Para, vatandaşın parası."

'ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR O TAPU ONA'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde, geçici tahsis belgesi olan herkese tapu vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Meşhur bir zat var ya. Arada bir 'Ey Kılıçdaroğlu' diyen zat. Geçenlerde diyor, 'Bu adam' diyor, 'Bay Kemal' diyor; devlete hizmet ederken maaş dışında bir şey kazanamamış. Devletin en önemli makamlarında görev yaparken malı mı götürelim? Sizin gibi mi yapalım? Bizim boğazımızdan haram lokma geçmez. Bugün yine konuşmuş Bay Recep, diyor ki 'Kılıçdaroğlu tapusuz binalara tapu verecekmiş, gecekondulara tapu verecekmiş'. Bay Recep, sana söylüyorum. 50 yıldır aynı yerde oturan çoluk çocuğunu yetiştirmiş, torunlarını büyütmüş, çocuklarını askere göndermiş geçici tahsis belgesi olan herkese tapusunu vereceğim. Anasının ak sütü gibi helaldir o tapu ona. Kimse senin gibi kaçak saraylarda oturmayacak. Herkes evinde huzur içinde oturacak."

'KAYBEDEN SARAYDA OTURAN VE ONUN LOBİLERİ OLACAK'

Hükümetin tarım politikasını eleştirerek, mercimeğin, buğdayın, samanın ithal edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, tarımın sorunlarının ithalatla çözülemeyeceğini savundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Üreticinin sorununu çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalda tarımı bitirirseniz oradaki insanlar kentin varoşlarına gelerek hayata tutunmaya çalışacaklardır. Herkes huzur içinde yaşasın. Bizim yol haritamız tekelleşme, ithalat değil üretime artıracağız, kendi halkımıza vereceğiz. Kaybeden sarayda oturan ve onun lobileri olacak. Sanıyorlar ki ithalat yapınca Türkiye'nin sorunlarını çözeriz. Çiğ süt, peynir, saman, bakliyat, nohut üreteceksiniz. Kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün kendi kendine yetemez hale geldi. Sütü, çiçeği, fidanı, peyniri de kırsaldan alıp kentle paylaşan belediyelerimiz hem kırsala hem kente hizmet ediyor. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyoruz."

'ASKERDEN YENİ GELEN OĞLUMUN POSTALINI, SENİN ÇOCUKLARINA GÖNDEREYİM'

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'a gittim. Recep Bey diyor ki 'Ey Kılıçdaroğlu senin Hatay'da ne işin var?' Recep Bey, kusura bakma, ben senin gibi yapmadım. Davul zurna yanıma almadım, şehitlerimizin kanı kurumadan onlarla şarkı türkü söylemek gibi bir adet edinmedim. Şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlere her zaman her ortamda saygı duydum. 'Kılıçdaroğlu, postalın eksikse postal göndereyim' demiş. Ben postalı bu ülkenin yiğit bir genci olarak 1968'li yıllarda giymiştim. Postalı da giymiştim parkayı da giymiştim. Sevgili Recep, Bay Recep eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden yeni gelen oğlumun postalını, senin askere gitmeyen çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Emin olun, ben olmasan Recep Bey bunalıma girecek. İyi ki varız, bunalıma girmekten kurtarıyoruz onu. Askerlerle oturdum, acılarını paylaştım, komutanlarla beraber oldum. Şova yeltenmedik onların kahramanlıkları her zaman gururumuz oldu. Sakız Karakolu'nda görev yapan komutanlara buradan İzmir'den Tire'den selam gönderiyorum. Erlerin gözlerinden öpüyorum. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyor. Senin çocuklarını gönder askere, bakanlarının çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın dönüp, Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benimle aynı kıratta değilsin. Benim yoldaşlarım bu ülkenin 80 milyonu kadını, erkeği, yaşlığı, genci Kuvva-yi Milliyecidir."

'YİĞİT KİMMİŞ 80 MİLYON GÖRSÜN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ÖSO, bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu zat bir densizlik daha yaptı. Kalktı dedi ki 'Efendim dedi ÖSO'cular Kuva-yi Miliyeci’dir' dedi. Parayla savaşa gönderiyorsun. Allah aşkına bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi Kuva-yi Milliye’ci parayla askere mi gitti? Onlar bayrakları, vatandaşları çocukları için Türkiye için mücadele ettiler. 5 kuruş beklentileri olmadı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Para için değil, vatan için mücadele ettiler" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Senin belirleyeceğin bir yerde senin yandaşlarını da al, gel er meydanına. Yiğit kimmiş, 80 milyon görsün. Kaçma Recep Bey, kaçma" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle stadın orta sahasına gelerek, açılış kurdelesini kesti. Tire Belediye Başkanı CHP'li Tayfur Çiçek, Kılıçdaroğlu'na 35 numaralı kırmızı beyaz renklerinde forma hediye etti. Açılışın ardından şarkıcı Gülşen, konser verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceyi İzmir'de geçirecek