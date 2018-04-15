Bahçeli'ye çok konuşulacak meydan okuma

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Devlet Bahçeli'nin tek başına seçime girip, barajı geçmesi durumunda Tandoğan Meydanı'nda anıracağını söyledi. Okuyan, İHH Başkanı Yıldırım'a da, "Utanmaz bir herif" diye çıkıştı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yaşar Okuyan, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yaşar Okuyan'dan İHH Başkanı Yıldırım'a: "Utanmaz bir herif"

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın, ABD'nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, "Suriye'ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi" şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım'dan, "Utanmaz bir herif" diye söz etti.

Okuyan, "İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa'nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor" şeklinde konuştu.

Yaşar Okuyan: "Allah'ın kulu olmak yerine Washington'un kulu oluyorlar"

Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD'ye bağımlı olduklarını söyleyerek, "Amerika'ya sövüyorlar, İsrail'e sövüyorlar, AKP iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah'ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington'un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah'ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail'in, İngiltere'nin, Amerika'nın karşısına dikilmesi lazım" diye konuştu.

"Yahudi Üstün Cesaret Ödülü hala Erdoğan'ın evinde"

Yaşar Okuyan, Yahudi kuruluşundan geçmişte "Üstün Cesaret Ödülü" alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ödülü iade etmediğini, ödülün Erdoğan'ın evinde bulunduğunu iddia etti.

"İsrailli bir yetkili, 'Tayyip Erdoğan bağırır çağırır ama esasında bizim dostumuzdur' diyor. Yahudi üstün cesaret madalyası sizde mi iade mi ettiniz? O madalya Tayyip Bey'in evinde hala. Yahudi'nin üstün hizmet, şeref madalyasını hala Tayyip Erdoğan evinde saklıyor. Niye saklıyorsun bunu. Müslümanların düşmanı olan, Müslümanları katletmek üzere kurulmuş, Allah'ın bile lanetlediği Musevilerin en üst düzey örgütünün şeref madalyasının senin evinde ne işi var? Niye aldın en başında?"

"Bahçeli'ye söylüyorum, tek başına seçime gir barajı aşarsan anıracağım"

Yaşar Okuyan, MHP'nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyleyerek, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi.

"Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP'nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız."