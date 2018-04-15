AKP'li Özdağ: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Özdağ, "Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır" diye konuştu.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahkemeden çıkan son kararı yerinde bulduğunu söyledi ve yıllar içinde verdiği mücadele sırasında itibar suikastına uğradığını ifade etti.

Yazıcıoğlu için "Türk siyaset hayatında anılmaya devam edecek ve kanı da yer de kalmayacak, ahı da kesinlikle boşa gitmeyecek" diyen Özdağ, bu olayın ABD'nin üzerindeki sır perdesi aydınlatılmayan Kennedy cinayeti gibi olmayacağı benzetmesi yaptı.

Egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini ifade eden Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.

Ne olmuştu?

25 Mart 2009 Çarşamba günü Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşını Yozgat mitingine taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Berit Dağına düştü. Helikopterde bulunan İHA Muhabiri İsmail Güneş, saat 15.55’de 112 acil servisinde görevli memuru cep telefonuyla arayarak 20 dakikaya yakın görüşme yaptı. Yazıcıoğlu’na ulaşıldığı, yaralı, şuuru açık olduğunu, görevlilerin hastaneye ulaştıracakları şeklinde resmi açıklamalar da yapıldı. Ancak, tüm olanakların seferber edildiği ve teknoloji desteğine rağmen, kaza bölgesi yaklaşık 39 saat sonra tespit edildi. TBMM’de şüpheli ölümlere ilişkin iki kez araştırma komisyonu kuruldu, Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) araştırma yaptı ve raporu yayınlandı. Yazıcıoğlu’nun ölümü üzerindeki perde aradan geçen 9 yıla rağmen kaldırılmayı bekliyor.