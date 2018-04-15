Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

Erdoğan, FETÖ elebaşına yönelik olarak, "Pensilvanya'daki sen de geleceksin" dedi. Daha sonra AK Parti kongresinde konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Maltepe İlçe Kongresi'nde partililere seslendi. Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "İsteseler de istemeseler de yapacağız" dedi. Kongre öncesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, yurt dışındaki FETÖ operasyonlarını hatırlatarak, "Kosova'da 6 tanesini aldık geldik. Bitmedi Gabon'dan 3 tanesini alıp geldik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

(Afrin sloganları üzerine) İhtiyaç olduğu an önce ben elbiselerimi her şeyimi kuşanacağım, ondan sonra da haydi yürüyoruz diyeceğim.

Gönülleri buluşturacağız, gönülleri kaynaştıracağız. Bizim gençliğimiz eli silahlı değil, bizim gençliğimiz eli bilgisayarlı ve o bilgisayarla beraber ilim, irfanla yürüyen bir gençlik. Farkımız bu. Maltepe de Cumhuriyet dönemimizdeki şehirleşme sıkıntılarının tamamını yaşamış bir yer. D-100'de bir başka, aşağıda bir başka olan Maltepe'yi birleştirdik. Maltepe'yi şimdi ihya ediyoruz. Dün Avcılar kongresinde İstanbul'a yaptığımız hizmetleri özetle anlatmıştım.

ERDOĞAN, O DİYALOĞU ANLATTI: KENDİ ADINI VERSEYDİN DEDİ...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık da, baktım orada bizim teşkilatımızın seçim kampanyası çadırı var. Selam vermek için indim, ana muhalefetin çadırı var, onlara da selam vereyim dedim. Ne deseler beğenirsiniz. "Ne yaptınız?" Bir tanesi dayanamadı dedi ki, niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını verdiniz. Kendi adını verseydin. Bak dedim, sen bir defa, o Yavuz ki Hicaz Demiryolu için adımları attı. Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek torunlarının en büyük görevidir. Bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşımla soruyordu. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Maltepe'nin şu mahallesinde şunlar var deyip oraya su getirmeyelim dedik mi? Demedik.



"İSTESELER DE İSTEMESELER DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Çanakkale'de, Tekirdağ'da CHP belediyesi var, bu hizmetleri oraya götürme dedik mi? Biz yapıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesi sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Boğaz'daki kazayı gördünüz. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Yeni projelerle İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıkıyoruz.

CHP demek susuzluk demektir, çöp dağları demektir. CHP demek hava kirliliği demektir. Bunları onlarla yaşadık. 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık. Hava kirliliğini ortadan kaldırdık.

"MALTEPE'YE BENİM MEZUN OLDUĞUM ÜNİVERSİTE DE GELİYOR"

Maltepe'ye benim mezun olduğum üniversite de geliyor. Marmara Üniversitesi de Maltepe'ye geliyor.

Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm gelişmeleri vizyon ışığında değerlendirdiğimizde her şeyin yerli yerine oturduğunuz göreceksiniz. Afrin'de salona girerken rakamları alayım istedim. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 163 oldu. Kuzey Irak'ta ne kadar etkisiz hale geldi, 337.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 200'e yaklaştığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları:

"AFRİN'DE 4 BİN 200 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İnsansız silahlı, silahsız hava araçlarına kadar, bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Bunlar nereye yarışıyor. Bugün Afrin'de bunlarla beraber hamdolsun bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı.

Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağatacakmış. Bunlar hayatları boyunca dağıttılar. Kimi? Kendilerini dağıttılar kendilerini. Halkımıza verdikleri bir şey var mı? Yok. Ama yalanın bedeli var mı? Yok. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan.



FETÖ, o da kaçtı. Dünyanın değişik ülkelerine. Kosova'da 6 tanesini aldık geldik. Bitmedi Gabon'dan 3 tanesini alıp geldik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. 15 Temmuz gecesi birileri bize güya dostluk adına ben sizi buradan Rodos'a götürebilirim dedi. Dedik ki hayır. Bindik uçağa doğru son ana kadar pilot nereye gideceğimizi bilmiyordu. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur.