Yıldırım'dan Suriye açıklaması: Ne yazık ki...

"Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır."

AK Parti'nin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Yıldırım, "Türkiye olarak, ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, ABD, Fransa ve İngiltere'nin dün Suriye'ye düzenlediği hava saldırısıyla ilgili, "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.