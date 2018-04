'İktidara geldiğimizde şeker fabrikalarını tekrar kamulaştıracağız'

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, daha önceki özelleştirme örneklerinde bir süre sonra üretime son verilmesine ve emekçilerin işsiz kalmasına dikkat çekerek, "Satış çözüm değil. Biz iktidar olduğumuzda üreticilerle, şeker işçileriyle birlikte bu konuyu çözeceğiz. Gerekirse tekrar kamulaştıracağız" diyor.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, gündemdeki Şeker Fabrikaları'nın satışından ittifak senaryolarına, erken seçim söylentilerinden Suriye krizine kadar pek çok konuda Haydar Ali Çelebi'nin sorularını yanıtladı.

2019 yerel seçimlerinde HDP ile bazı illerde ortak aday çıkartılabileceğini söyleyen Çiçek, genel seçimlere ise parlamento dışı kalan partilerin CHP listelerinden Meclis'e taşınmasının mümkün olabileceğini söylüyor

Şeker pancarı fabrikalarının satışı ile ilgili nasıl bir tutum alacaksınız?

Şeker fabrikaları ile ilgili değerlendirme yaparken geçmişte sigara fabrikaları kamuya ait diğer fabrikaların satışının kapanmayla, işsizlikle eş değer olduğunu gördüğümüz için aynı kötü sonuçların ortaya çıkacağını değerlendirip bu açıdan CHP olarak bu satışa baştan itibaren karşı çıktık. Bütün şeker fabrikalarında eylemler yaptık. En güzeli de bu eylemlere parlemanter demokrasiye sahip çıkan partiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bu noktada pancar üreticileri, şeker işçileri, bölge halkı, esnaf dahil bu etkinliklere katıldı. Geçen hafta sonu Çorum'da bir mitingle bunu kamuoyu gündeminde tutmaya devam ettik. Bu çalışmalar devam edecek satışlar başladı ve değerlerin çok altında zararına satışlar var. Hükümet para bulmak adına borçlar büyüdükçe, harcamalar büyüdükçe, kamu mallarını satmaya devam ediyor. Borçlar büyüyor. Satış çözüm değil. Biz iktidar olduğumuzda üreticilerle, şeker işçileriyle birlikte bu konuyu çözeceğiz. Gerekirse tekrar kamulaştıracağız.

Hükümet bu özeleştirme kararını 2008'de almış ama yeni uyguluyor. Bu konuyu seçim meydanlarına da taşıyacağız.Milletmizde sandığa gittiğinde iktidara gereken cevabı verecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi kriterler üzerinden isim belirleyeceksiniz?

Cumhur ittifaki dışında bütün partiler ilkeler çerçevesinde ittifak yapmaktadır. Bu konuda görüşmeler sürüyor. İsim tesbiti yerel seçimlerden sonra belirlenecektir. Tek kişi yönetimine karşı çıkan bütün partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kararıyla oluşacaktır.

Kulislerde erken seçimden bahsediliyor. Hükümetin erken seçim kararı alacağını düşünüyor musunuz?

Gerek yerel yönetimlerde, gerek mecliste elde ettiği başarıyı erken seçimle elde edemeyeceği için hükümetin erken seçim kararı alacağını tahmin etmiyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durumu göz önünde bulundurarak, hükümetin bir erken seçim kararı alacağını tahmin etmiyorum.

Bir 'FETÖ pazarı'ndan söz ediliyor. AKP'li vekillerin de dile getirdiği, para karşılığı tahliye iddiaları için ne diyorsunuz?

Zengin iş adamlarının para karşılığı tahliye edilmesi iktidar partisi milletvekili arasında tartışılıyor bu konuda somut bilgiler de var.

2019'un yol haritası hakkında neler söylersiniz?

Ekmeleddin İhsanoğlu olayından sonra bir strateji olarak bütün partilerin ilk tura kendi adayının olmasını amaçlıyoruz. Demokrasiye sahip çıkacak bir şahsı cumhurbaşkanlığına taşımak ve bu desteği sağlayan diğer partileri de hükümette temsil edilmesini sağlamak. Parlemento seçimlerinde partilerin bir araya gelip baraj sorunu aşması lazım. Bizim ilkelerimizle bizimle olan, baraj sorunu olan partileri de meclise taşıyabiliriz. Böylece meclise geldikten sonra ister CHP'de devam ederler isterlerse ayrılır kendi partilerine geçerler.

CHP'nin Doğu açılımı var mı ve HDP ile yerel seçimlerde işbirliği olacak mı?

Bu hafta sonu Mardin'e gidecegim. HDP'nin kazandığı yerler kayyuma devredildi. Yine kazanmış olmaları halinde mevcut iktidarın onlara görevlerini yaptırmayacağı ortada. Bu açıdan HDP'ye şunu söyledik 'PKK ile teması olmayan kişileri bizim listeden belediye başkanı seçelim'. Bu şehirlerde CHP ve HDP işbirliği yaparsa sandıklardan çok güçlü çıkarız .

Suriye krizi hakkında

Çiçek'in Suriye’de artan gerginliğin sonuçları hakkındaki tespitleri ve önerileri ise şöyle:

- Türkiye, Rusya,İran inisiyatifini etkisiz hale getirmek ve Türkiye’yi bu gruptan ayrılmaya zorlamak.

- Türkiye-İran-Rusya girişimleri sonucu bölgede zayıfladığı algısı oluşan Batı Bloğununun gücünü göstermek,

- Teknolojik olan eskiyen, raf ömrü dolan ve yenileri ile değiştirilecek olan mühimmatı sarfetmek ve parasını Arap Ülkelerinden tahsil etmek,

- Başta Araplar ve Kürtler olmak üzere bölgede yaşayan uluslara Irak’ta olduğu gibi bu dünyada bizim dediğimiz olur vurgusu yapmak, Rusya ve müttefiklerini itibarsızlaştırmak...

Ne yapılmalı?

- Krizi soğutacak bir siyaset izlenmeli,

- Bölge ülkeleri ile dayanışma yolu seçilmeli,

- Her şeye rağmen füzelerin ateşlenmesi engellenemez ise, daha sonraki safhada Türkiye NATO içinde arabuluculuk yapabilecek siyasi konumda olmalı,

- İktidarın Suriye dahil Ortadoğu’da BOP Eşbaşkanlığı gereği yaptığı siyasi hatalar her uygun ortamda vurgulanmalıdır.

