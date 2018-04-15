Kılıçdaroğlu: Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bizim bir ordumuz var. Peygamber ocağı, kahraman ordu diyoruz. Zor koşullarda mücadele ediyorlar. Ordumuzun kahramanlığını bir anlamda ÖSO'ya devretmeye çalışıyoruz. Niçin, kimdir ÖSO? Ordumuz orada mücadele ediyor. Ordu, ÖSO'nun arkasına neden gizlenir, hangi gerekçeyle gizlenir, biz bundan rahatsızız. Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez. Şehitler veriyoruz. Kahraman ordumuz ile ÖSO'nun bir arada anılması benim ağrıma gidiyor. Sanki ÖSO birinci planda. Sanki TSK yedek orduymuş gibi asıl ordu ÖSO'ymuş gibi kamuoyuna açıklamalar yapıyorsunuz. Eleştirdiğimiz zaman da ağırlarına gidiyor. Eleştireceğiz. Ordunun başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz" dedi.