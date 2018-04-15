CHP'den AYM'ye: Yıkın o duvarları...

Yarkadaş: "AYM, milletvekili arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun her geçen gün daha da anlamsızlaşan esaretine bir an önce son vermelidir."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinde geçirdiği her anın büyük bir hak ihlali ve hak gaspı olduğunu söyledi.

Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tarih, tam 306 gündür her an'ı haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikle dolu bir esarete tanıklık ediyor" dedi.

"HERKES İÇİN ADALET..."

Cezaevi çıkışında açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, "Bir haberden dolayı sorumlu tutulan ve olmayan bir suçun cezasını çeken arkadaşımız Berberoğlu'nun yanı sıra, cezaevinde haksız bir şekilde tutulan onbinlerce kişi için de adalet istiyoruz" diye konuştu.

Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nin kendisi hakkında yapacağı değerlendirmeyi beklediğini de ifade eden Yarkadaş, "Her şeye rağmen, adalete olan inancımızı korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.

"YIKIN O DUVARLARI..."

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 306 gündür Maltepe Cezaevi'nde olduğunu hatırlatan Yarkadaş, AYM üyelerine ise şöyle seslendi:

"Verin kararınızı... Ya Berberoğlu'nu serbest bırakıp özgürleşecek, ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranarak AYM binasını kendi ellerinizle ördüğünüz bir hücreye ve zindana çevireceksiniz... Unutmayın ki; bu esarete göz yumduğunuz sürece, tutsak olan Berberoğlu değil, sizler olacaksınız... Artık yeter; yıkın korkunun duvarlarını... Yıkın ve ülkemizin geleceği için bir umut ışığı olun; adalete susamış milyonları adaletle buluşturun... Berberoğlu davası sizin için büyük ve tarihsel anlamı olan bir fırsattır... Tarihe nasıl geçeceğinize siz karar verin..."

ARDAHAN'A GİTTİ

Yarkadaş, cezaevi önünde yaptığı açıklamanın ardından, pazartesi günü gerçekleşecek olan "OHAL değil demokrasi" etkinliğine katılmak üzere, denetmeni olduğu Ardahan'a gitti.