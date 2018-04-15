CHP'li Tüm: AKP, bu kirli savaşın ortağı olmuştur!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyon başlatmasına tepkiler sürüyor.



‘Ey ABD’ diyerek oy avcılığı yapanlar, bugün ABD’nin ve İsrail’in önünde diz çökmüştür!

Suriye’ye dönük saldırının ‘emperyalist kurgu’ olduğunu ifade eden CHP’li Mehmet Tüm, şunları söyledi:

“Irak’ta kitle imha silahları var diyerek Irak’ı işgal eden emperyalist güçler, bugün aynı oyunla Suriye’ye saldırmaktadır. İşgalcilere, petrol baronlarına, silah tüccarlarına kazandırmak için Orta Doğu halklarının geleceğiyle oynanmaktadır. Bu savaş ekonomisiyle yüzbinlerce insanı katleden, milyonlarca insanı mağdur eden emperyalizme karşı sessiz kalmak, bir insanlık ayıbı ve utancıdır. AKP iktidarı Suriye’ye yönelik saldırıyı ‘memnuniyet verici’ olarak nitelemesi, onun Amerikan emperyalizminin sevdalısı olduğunu bir kez daha ifşa etmiştir. Bir gün önce İran ve Rusya’yla Suriye’ye barış getirme konusunda mutabık kaldığını belirtip, ertesi gün ABD ve İsrail’in Suriye müdahalesine alkış tutmak, politik çelişkinin de ötesinde, uluslararası hegemonyanın piyonu olduğunu bizlere göstermektedir. ‘Ey ABD’ diyerek oy avcılığı yapanlar, bugün ABD’nin ve İsrail’in önünde diz çökmüştür. Biz, CHP olarak, bu insanlık dışılığın, emperyalist maşalığın ve bu kirli savaşın ortağı asla olmadık, olmayacağız.”



AKP, bugün Suriye’ye müdahaleye alkış tutarak, bu kirli savaşın ortağı olmuştur!

“Savaş ölüm demektir, yıkım demektir, yoksulluk demektir, sömürü demektir, petrol tekellerinin ve silah satıcılarının kârı için milyonları mağdur etmek demektir. Suriye’de kimyasal silahın kullanıp kullanılmadığı konusunda ne uluslararası kuruluşların soruşturması, ne de BM’nin yapacağı araştırmalar beklenmiştir. Oyun belli, aktörler belli, mağdur ise ne yazık ki yine halklar olacaktır. Saray iktidarı, bugüne kadar izlediği dış politikada uluslararası hegemonyaya, emperyalistlere hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadı. AKP’nin emperyalist taşeronluğu Libya’dan Irak’a, Filistin’den Suriye’ye birçok alanda kendini defalarca gösterdi. AKP, bugün Suriye’ye müdahaleye alkış tutarak, bu kirli savaşın, milyonlarca ölümün ve mağduriyetin ortağı olmuştur. Bu suçun bedelini tarih nezdinde er geç ödeyecektir. Biz yurtta ve dünyada barış istiyoruz. Halkımız AKP’nin kimlerin tarafında olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyor. Biz sahte kurgularla, düzmeceler ve komplolarla işgal ettiğiniz Orta Doğu halklarının ve Suriye halkının yanındayız.”