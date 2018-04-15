Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken anket sonuçları da tek tek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşulurken, o ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, Saray ittifakına katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

Son seçim anket sonuçları AK Parti'de huzursuzluğa neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle hedef almaktan kaçındığı, adeta yok saydığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde ‘Saadet Partisi ile ittifak yapmayı isteriz’ şeklindeki açıklaması dengeleri değiştirdi. AK Parti’nin kendi içinde yaptırdığı öğrenilen son ankette, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti, ‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sordu, sonuçlar dikkat çekti.. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yani ‘Cumhur İttifakı’, birinci turu geçmek için ihtiyacı olan 50+1’i yakalamakta zorlanıyor.

AKŞENER'İN OYU YÜZDE 26'YA ÇIKTI

Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini söyledi. Ankette, CHP’nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu, cevap: yüzde 18….

İLKER BAŞBUĞ SÜRPRİZİ

Anketin bir sürpriz ismi de var: İlker Başbuğ… ‘Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u Cumhurbaşkanı olarak görmek’ isteriz diyenlerin oranı yüzde 22 çıktı.