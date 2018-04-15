CHP’den 81 ilde OHAL eylemi

CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla bir saatlik oturma eylemi yapacak. Eyleme tüm siyasi partiler de davetli.

İklim Öngel/ CHP - CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapacak. “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla gerçekleşecek eylemler için tüm siyasi partilere de katılım çağrısı yapıldı.

CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde saat 12.00’de bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirecek. Bazı illerde eylemin gerçekleşeceği meydanlar şöyle: “İstanbul Taksim, Ankara Güvenpark, İzmir Konak Meydanı, Adana Atatürk Parkı, Bursa Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Antalya Cumhuriyet Meydanı, Mersin Özgür Çocuk Parkı.” OHAL’i “Her görüşe ayrım yapmaksızın uğrayan bir düzenin adı” diye tanımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sıradan vatandaş OHAL’i hissetmiyor, OHAL kimseye dokunmadı” söylemlerine ise “Biz 16 Nisan’da OHAL’e karşı herkes el kaldırsın diyeceğiz. Çünkü OHAL’in dokunmadığı hiç kimse kalmadı” dedi. Ağbaba, “Amacımız, Türkiye’de hukukun askıya alındığı, demokrasinin yok sayıldığı bir dönemde, herkesin KHK’ler ile terbiye edilmeye çalışıldığı bir dönemde tüm kamuoyunun dikkatini buraya çekmek. OHAL can ve mal güvenliğinin ortadan kalktığı, güçler ayrılığı ilkesinin yok edilerek tek koltukta birleştirildiği bir ortam yaratmış durumda. Biz bu düzene ‘boyun eğmeyelim’ diyoruz ve tüm toplumu da bu baskı rejimine karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz. OHAL’de hükümet tarafından yapılan hiçbir eylemi meşru saymıyoruz. OHAL Türkiye’nin itibarını dünyada da sarsan bir durum. OHAL olduğu sürece, hiç kimse Türkiye’nin demokrasi ile yönetildiğine, hukukun üstünlüğü olduğuna, yargının bağımsız olduğuna inanmaz” dedi.

‘Bu zulüm bitsin’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yazılı açıklamayla “Allah’ın lütfu’ olarak değerlendirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, bu lütfa uygun biçimde 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi ve sivil bir darbe gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta; hastalıklar, ölümler, cinayetler, intiharlar. Hükümete sesleniyoruz: ‘KHK’leri sivil darbe için değil, KHK mağdurlarının sorunlarını çözmek için kullanın’ İnsanların yaşadığı bu zulüm bitsin. Çıkarın bir KHK” dedi.