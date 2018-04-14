Erdoğan: Bunu yapan biz AKP zihniyeti

Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) - "FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN TORUNUYSAK,BİZ DE DENİZİN ALTINDAN YÜRÜTMEMİZ LAZIM"

İstanbul'un bugün dünya şehirleri arasında çok iyi bir yere geldiğini ifade eden Erdoğan, "Şu Boğaz'ı düşünün. Boğaz'ın içinde biz geldiğimizde ne vardı? Bir 15Temmuz Şehitler Köprüsü, iki Fatih Sultan. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Benim dedimFatih Sultan Mehmet Han, karadan gemileri yürütmüştü. Eğer biz onun torunuysak,biz de denizin altından yürütmemiz lazım.' dedik. Biz de ne yaptık? Denizinaltından Marmaray'ı yürüttük. Şimdi Marmaray'dan trenler gidiyor mu? 'Yetmez'dedik. Ne olacak? 'Bir de' dedik 'Otomobilleri de yürütelim.' Bu sefer Avrasyatünelini yaptık mı? Şimdi Avrasya tünelinden de otomobillerle geçiyor muyuz?Dedik ki 'Bu da yetmez.' Ne olacak? 'Asya ile Avrupa'yı üçüncü bir köprüyle debirbirine bağlayalım.' dedik. Bu defa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık mı?Niye yaptık? Çünkü ağır vasıtalar Fatih Sultan'dan gidince trafik tıkanıyordu. Onları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne aktardık. Fakat dedik ki 'Bütün bunlar zamanmeselesi. İzmir-İstanbul arasını aşağı indirelim, zamandan kazanalım. Ne yaptık?Körfez geçişine Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Osman Gazi Köprüsü ileİstanbul'dan Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidiyoruz. Eskiden 3, 3,5 saat, 4 saat,şimdi 1 saat 15 dakika. Bunu yapan biz AK Parti zihniyeti"

"GİT ANANIN BABANIN YANINDA OTUR"

Cumhuriyet tarihinde, 79 senede yapılan 6 bin 100 kilometre yola 16 senede 19 bin kilometreyol eklediklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Dedik ki 'Bu da yetmez. Bize halkın yolu lazım.' Tuttuk 25 tane havaalanı vardı, buna 29 daha ilave ettik, şimdi her şehrimizde yarım saat, 45 dakika mesafede havaalanı. Havaalanına git, oradan Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, istersen Avrupa, dünya, nereye gidersen git. Bunları kim yaptı? Biz yaptık yahu biz, AK Parti. Bu CHP'nin, bunların dikili taşı var mı? Yok. Bol bol bunlarda yalan var. İşte bu Bay Kemal bir zamanlar SSK'nın başında değil miydi?Allah rahmet etsin Savaş Ay bir program yaptı bununla. İzlediniz mi? O programda gördünüz halini. Ne diyor? 'Ben genel müdürüm, Başbakan bu işe bakar.' diyor.Hale bak. Ya sen orada niye duruyorsun, seni oraya niye koydular ya sen bostan korkuluğu musun, nesin orada? Eğen sen bir iş yapmayacaksan oraya gelme, git ananın babanın yanında otur. Bay bay otur, bey bey otur ne yapacaksan yap. Ama devletin makamını işgal etme. Ama bunlar bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sağlam gir hastaneye o zaman sakat çıkardın. Çok daha da öte, o dönemde ölüler bile rehin alınıyordu rehin. Aranızda belki ölüleri rehin alınanlar var. O dönemi yaşayanlar var. Ama şimdi hastanelerimiz elhamdülillah modern, daha da modern olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de İstanbul'un en büyük şehir hastanesini kurduklarını buranın 3 bini aşkın yatak kapasitesine sahip olacağını ve Avrupa Yakası'na bu hastanenin bakacağını belirtti. Erdoğan, aynı hastaneden bir tane de Anadolu Yakası'nda yapacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Niye? Ya benim Ayşeme, Fatmama, Hatçeme, Ahmedime, Mehmedime,Hasanıma bu layık ya. Corç yapıyor da biz niye yapmayalım ya? Ve işte yaptık. BakIsparta'da yaptık, Mersin'de yaptık, Adana'da yaptık, şu anda çalışıyor. Bunları gidenlere bir sorun. Böyle bir şey diyorlar doğru mu? Hakikaten Isparta'dakihastane nasıl, Mersin'deki şehir hastanesi nasıl, Adana nasıl bir sorun. Zatenşimdi artık ayağınıza geliyor. Şimdi burası yapılıyor inşallah. Bütün büyükşehirlerin hepsine yapacağız. Niye? Benim halkıma ne lazımsa ne gerekiyorsa ne yakışıyorsa bunu yapacağız. İşte İstanbul'da metrobüs. Hani CHP'li belediyelerebakın bakalım bu tür bir şey var mı? Yapamazlar. Onlara örnek biziz. Ancak bizden örnek alırlarsa ne ala. Her şey evelallah daha iyi olacak"