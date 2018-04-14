‘CHP gençliği 2019 başarısı için yemin etti’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, üzerlerinde baskının en yoğun olduğu bu dönemde CHP’li gençlerin destan yazdığını belirterek, 5 bin gencin kentte saha çalışması yaptığını bildirdi.

Cihan GÜNER / YURT - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ''Gençlerin üzerinde baskının en yoğun olduğu bu dönemde, CHP'li gençler destan yazıyorlar. 5 bin genç kardeşimiz, İstanbul'da saha çalışması yapıyor. Gördüm ki, CHP İstanbul gençliği 2019 başarısı için adeta yemin etmiş'' dedi

Gürsel Tekin, CHP Kartal Gençlik örgütünün düzenlediği yemeğe katıldı. Burada bir konuşma yapan Tekin, İstanbul’da gençlerin, altı oku kentin semalarına dikmeye hazır olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

''Gençlerin üzerinde baskının en yoğun olduğu bu dönemde CHP'li gençler desten yazıyorlar. 5 bin genç kardeşimiz İstanbul'da saha çalışması yapıyor. 35 yıl önce Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir ağabeyleri olarak Kartal gençliğinin düzenlediği geceye katıldım. Onlarla birlikte olmaktan büyük keyif ve mutluluk duydum. Gördüm ki, CHP İstanbul gençliği 2019 başarısı için adeta yemin etmiş. 'Altı oku' İstanbul semalarına dikmeye hazırlar.”

Gençlerin projelerini dinlediğini ve onlara projelerini anlattığını ifade eden Gürsel Tekin, “Çok akılcı ve bilimsel çalışmalar yapmışlar. CHP'li genç kardeşlerimle bir kez daha gurur duydum. Başta CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Düzce olmak üzere CHP Kartal İlçe Gençlik Kolu Başkanı Tolga Gök ve bütün genç yoldaşlarıma teşekkür ederim'' diye konuştu.