CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Suriye hava saldırısı, bu ülkedeki sorunun çözümüne bir katkı sağlamayacak, sadece PYD’ye destek veren ABD’nin bölgedeki varlığını biraz daha arttıracaktır. Suriye operasyonu sonrası AKP’den gelen tuhaf heyecanlı destek açıklamaları, vaktiyle Irak’a, şimdi ise Suriye’deki askeri müdahaleye alkış tutanların bölgeye barış, istikrar ve düzen getiremeyeceğini bir kere daha ortaya koydu. Suriye sorununu kapsamlı çözmeye odaklanma yerine, bombalamaya alkış tutmak kime hizmet ediyor? Yazık!"