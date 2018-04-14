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14 Nisan 2018 16:06
Erdoğan'dan Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama!
Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonu hakkında ''Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Böylece rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü'' dedi.
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