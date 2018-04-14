CHP, bakanın son verdiği kadınlarla ilgili projeyi Meclis'e taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi’nin Mart 2018 ‘den itibaren sonlandırılmasını Meclis'e taşıdı.

Bilgehan, "Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi’nin sonlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Böyle önemli bir projeden vazgeçilmesi binlerce ailede hayal kırıklığı ve mağduriyet yaratmıştır." dedi.

CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017’in başında başlatılan bu destek projesinin amaçları bakanlığın resmi sitesinde şu şekilde açıklanmıştır;

“3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere verilecek yardım ile hâlihazırda çalışıyor olan kadınların işgücü piyasasından çekilmelerini önlenmek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı sağlayarak kültür aktarımına destek olmaktır.”

TÜİK verilerine göre ülkemizde kadınların işsizlik oranı 2017 senesinde 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1. Aynı TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılma oranı ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.6 olmuştur.

Kadınlarımız için daha iyi sosyal ve ekonomik imkânları amaçlamamız gerekirken, bakanlığın bu uygulamadan vazgeçmesi üzüntü vericidir.

Bu projede ortaklaşa hareket eden her iki kadın bakanımızın duyarlılıklarını devam ettirmelerini diliyorum.

CHP'li Bilgehan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesi şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017’in başında torunlarına bakan anneanne ve babaannelere bir yıl süreyle maaş verileceği açıklanmış ve bu desteğin her bir aile için asgari ücretin %30’u oranında olacağı ve bu rakamın da 425 tl olacağı bildirilmişti. Bu bağlamda cevaplanmasını istediğim sorular aşağıdaki gibidir;

1) Bir yıldır süren bu uygulamanın kadın istihdamına katkıları olmuş mudur? Uygulamanın yapıldığı süre içinde çalışan kadınların sayısında artış olmuş mudur?

2) Bu uygulamaya devam edilmemesinin nedenleri nelerdir?

3) Devletin torunlarına bakan anneanne ve babaannelere dair yeni destek projeleri var mıdır?

4) Çocuk bakımı üzerinden kadın istihdamını arttırmaya dair bakanlığınızın yeni projeleri söz konusu mudur? Bunlar nelerdir?