Çavuşoğlu Suriye'deki operasyonu neden desteklediklerini açıkladı!

Dışişleri Çavuşoğlu, "Rejime yönelik bir müdahale, halka yönelik olsa karşı çıkarız. Bu rejim Suriye'nin başında kalmamalı" dedi.

Son dakika haberi! ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"SURİYE'Yİ BU REJİMDEN KURTARMAMIZ GERERİYOR"

"Tüm anlaşmalara rağmen rejim Doğu Guta'da insanları öldürdü" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor" vurgusu yaptı.

Ayrıntılar geliyor...