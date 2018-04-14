Kılıçdaroğlu sınırda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Hassa’da Sakız Sınır karokulunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay tarafından karşılandı. Çay ve pasta ikram edilen Kılıçdaroğlu askerlerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu Kırıkhan'da şehit ailesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Bayram'ın ailesine ziyaret

"ONLAR BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Komutan ve askerlerle görüştük. Moralleri gayet iyi. Kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim, yine edeyim. Kahraman ordumuz sadece Türkiye'nin değil aslında bölgenin güvenliğini sağlayan bir ordu. Sadece Türkiye'ye değil, bölgeye güven veren bir ordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur. Onlarla beraber olduk, çay içtik, pasta yedik. Bize baklava ikram ettiler bu nedenle kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz, gönlümüz her zaman onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesi'ne hareket etti.

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