Başbakan Yıldırım: Olumlu bir adım olarak görüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD öncülüğünde Suriye’ye düzenlenen operasyonu değerlendirdi.

AKP'nin İstanbul Esenler İlçe Kongresi'nden konuşan Yıldırım, "Alçak rejim kiyasal silahlarla masum insanları katletti. Birdenbire kendilerini dünyanın vicdanı olarak gören ülkeler seslerini yükselttiler" dedi.

"7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı aklıniza geliyor? Bugüne kadar nerdeydiniz?" diye konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var.“