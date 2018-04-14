CHP’li Bingöl: Demirtaş’ın savunması, tıpkı Denizlerinki gibi

Nergis Demirkaya/ GazeteDuvar - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu davadaki savunması için, “Bence bu siyasi tarihimizde önemli savunmalardan biri olacak, tıpkı Deniz’lerin savunmasında olduğu gibi” dedi.

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu davanın 3. duruşması tamamlandı. Ankara Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de izledi.

‘SİYASİ TARİHİMİZİN ÖNEMLİ SAVUNMALARDAN BİRİ OLACAK’

CHP’nin insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Tekin Bingöl, zaman zaman siyasi duruşmaları izlediklerini belirterek Demirtaş duruşmasıyla ilgili izlenimlerini şöyle anlattı;

“Selahattin Demirtaş tarihe not düşecek bir savunma yapıyor. Savunması nedamet getiren değil, yaptıklarının sonuna kadar bilincinde, bunları savunan, doğruluğuna inanan bir savunma. Bence bu siyasi tarihimizde önemli savunmalardan biri olacak. Tıpkı Deniz’lerin savunmasında olduğu gibi.”

Mahkemenin samimi ve belgelere dayanan savunmadan ne kadar etkilenerek tarafsız bir yargılama sonucunda karar alıp almayacağını göreceklerini belirten Bingöl, “Umut ediyorum ki Selahattin Demirtaş gibi Türk siyasetinde çok önemli yeri olan bir siyasetçi tez elden özgürlüğüne kavuşarak yeniden siyasi faaliyetlerini sürdürür” dedi.

‘HDP BELİRLEYİCİ SEÇMEN KİTLELERİNDEN BİRİ’

Bingöl, Demirtaş’ın savunmasında “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti biziz” şeklindeki açıklaması için ise şunları söyledi;

“Önümüzdeki önemli seçimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı seçimi. HDP bağlamında bunu söyledi. Sonuçta HDP’nin hatırı sayılır bir oyu var. Son seçimlerde 6 milyonun üzerinde seçmen kitlesi HDP’ye oy verdi. Böyle bakıldığında bu önemli bir seçmen kitlesine tekabül ediyor. Son referandum sonuçlarını göz önüne alırsak bu seçmen kitlesi gerçekten çok önemli ve belirleyici seçmen kitlesinden biri olacak” dedi.

‘MİLLETVEKİLİ TUTUKSUZ YARGILANMALI’

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3 gün süren duruşmasının tamamını izleyen milletvekillerinden oldu. Meclis’te görev yapan milletvekillerinin tutuksuz yargılanması gerektiğini söylediklerini belirten Emir şunları ifade etti:

“Elbette milletvekilleri de parti liderleri de Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç işleme şüphesi varsa yargılanabilirler ama bunun tutuksuz olması çok önemli. Milletvekili tutuklanarak siyaset yapma hakkının önüne geçiliyor. Dolayısıyla milli iradenin olması gerektiği gibi temsili olanaksızlaşıyor.”

‘DAVA SİYASİ SONUÇLAR DOĞURMAYA ADAY’

31 fezleke birleştirilerek oluşturulan iddianame ile yapılan yargılamanın uzun süreceğine işaret eden CHP’li Emir, “Önemli bir dava ve bu süreç içinde biz de hukuki ve teknik boyutunu izlemeye devam edeceğiz. Selahattin Demirtaş savunmasında partisinin programında yazan görüşleri ifade ettiğini bu çerçevede partilerinin, genel siyasetlerinin yargılandığını iddia ediyor. Dolayısıyla bu davadaki karar da Türk siyaseti açısından önemli sonuçlar doğurmaya aday” dedi.

Demirtaş’ın bu davada yargılamaya konu edilmiş bazı sözlerinin çözüm süreci olarak ifade edilen dönemde olağan karşılanan açıklamalar olduğuna dikkat çeken Emir, “İddianameye konulan bir çok olay ilgili bakanların bilgisi dahilinde, hatta katkıları ile gerçekleşmiş. Dolayısıyla burada çözüm sürecinin neden olamadığı neden başarısız olduğu da tekrar siyasetin gündemine gelmiş oluyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu” dedi.