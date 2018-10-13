Püskürtmeli kemoterapi yaşam kalitesini artırıyor

(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kanser hastalığının tedavisinde kapalı püskürtmeli kemoterapi yöntemini (PIPAC)uygulayan Türkiye’deki sayılı merkez arasında yer alıyor. Damar yolundan verilen kemoterapiye göre daha az yan etkisi olan yöntem ile hastaların yaşam süreleri de uzuyor.

Son dönem kanser hastalığında yeni bir yöntem olan püskürtmeli kemoterapi, Avrupa’nın pek çok ülkesinde uygulanıyor. Türkiye’de ise az sayıda merkezde uygulanan yöntemi EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Taylan Sezer başarılı bir şekilde uygulayan doktorlar arasında.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Özgür Taylan Sezer’i ziyaret ederek tedavi yöntemi konusunda bilgi aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin pek çok ilke imza attığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, ‘‘Tıp Fakültesi Hastanemiz ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan bir tedavi yöntemine öncülük ediyor. Tıp Fakültemizin akademik performansının Türkiye’de ilk sırada yer almasının yanı sıra özellikle tedavi yöntemlerinde ülkemizde öncülük etmesini Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak destekliyoruz. Bu çalışmalarından dolayı değerli akademisyenimizi tebrik ediyorum. Bu tür proje ve önemli çalışmalara imza atan hocalarımızın maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hastaların yaşam süresi uzuyor

Püskürtmeli kemoterapinin, damar yoluyla uygulanan kemoterapi yöntemine göre daha az yan etkisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sezer ise ‘‘Günümüzde bu yöntem başta Almanya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Ülkemizde ise bir kaç merkezden biri olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yöntemini uyguladığımız hastalarımızın durumu gayet iyi ve tedavi süreçleri başarı ile devam ediyor. Damar yoluyla uygulanan kemoterapiye göre yan etkileri daha az ve kanser dokusuna daha etkili. Böylelikle hastaların yaşam süresini iki hatta üç kat süre ile uzatabilen bir yöntem’’diye konuştu.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 2. Ege Minimal İnvaziv Cerrahi Sempozyumunda yöntemi diğer cerrahlara da aktardığını belirten Doç. Dr. Sezer, ‘‘Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın önderliğinde 2’ncisini düzenlediğimiz yurtdışı ve yurt içinden çok sayıda cerrahın katıldığı toplantıda, püskürtmeli kemoterapinin pankreas, mide, yumurtalık(over), kalın bağırsak(kolon), karın zarı (mezotelyoma), gibi kanser türlerinde nasıl uygulandığını aktardım. Burada yapmış olduğumuz çalışmaların bir merkeze dönüşmesini hedefliyoruz. Umarım bu merkezi üniversitemize kazandırır ve hastalarımıza daha fazla şifa oluruz’’ dedi.