Krizde gelinen acı nokta: Sadece zorunlu ameliyatlar...

Ekin Akyaz/BİRGÜN - Kur artışı nedeniyle yayımlandığı belirtilen yönergede 'hayati öneme sahip işlemler' ve 'elektif işlemler' ayrımı yapıldı. Sağlık malzemelerinin bu ayrıma göre istenileceği ifade edilen yazıda buna uymayanları ‘devleti zarara uğratacağı’ uyarısında bulunuldu.

Yazıda, tasarrufun uygulanmasının Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi denetleyici kurumlara hesap vermek için de önemli olduğu kaydedildi. Böylelikle olası bir, 'devleti zarara uğratmak' 'kamu zararına sebebiyet vermek' gibi suçlamalar karşısında kanıt oluşturabileceğinin de altı çizildi.

'Hayati öneme haiz' belgesi

Yönergede, malzemelerin satın alma sürecini hızlandırmak için yapılacak ameliyatın zorunluluğu ve hayati önem arz ettiğini anlatan gerekçeli raporun satın alma istemlerinin altına eklenmesi diğer malzemelerin ise alımının erteleneceği bildirildi.