Glutensiz beslenmek gerçekten sağlıklı mı?

Umut Doğan Yıldız/MEN'S HEALTH - Bu sorunun cevabı aslında “Kimin için?” sorusunda yatıyor.

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, glütensiz beslenme tarzı hakkında; "Glütensiz besinler, tanısı konmuş glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için elbette daha sağlıklı. Ama sağlıklı bireyler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Glütensiz yiyeceklere çiğnenebilirliğini ve lezzetini korumak için yağ ve şeker eklenebiliyor. Ayrıca bazıları rafine glütensiz tahıllardan üretiliyor; bu da lif ve besleyici özelliklerini azaltıyor. Bunu anlamak için etiket okuman yeterli: Aynı markanın bir glütensiz bir de normal ürününe baktığında, glütensiz olanın karbonhidrat ve yağ içeriğinin çok daha yüksek olduğunu görebilirsin. Glütensiz bir diyete başlamak, inceleceğin anlamına gelmiyor. Ne yediğinin farkına varman ve dengeli beslenmen gerekiyor. Çünkü vücudumuzda her şeyin fazlası yağa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.