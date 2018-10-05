İlaç krizi: Hastaneler kanser hastalarını geri çeviriyor

Ali Ufuk Arıkan/ Sol -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki kanser hastalarının tanı, tedavi ve takibinde çok kritik bir yeri olan PET CT görüntüleme yöntemi, işlem sırasında uygulanması gereken ilacın temin edilememesi gerekçesiyle gerçekleştirilemiyor. İki ay önceden randevu verilen hastaların randevuları aranıp iptal ediliyor, gerekçe olarak da döviz ve kriz nedeniyle ilacı temin edilememesi gösteriliyor.

Bu durumdaki hastalara çözüm olarak başka hastanelere başvurmaları tavsiyesinde bulunulduğu belirtilirken, diğer hastanelerde de durum farklı değil. Ankara Tıp Onkoloji bölümüne başvuran hastalar da geri çevriliyor ve bu ilacın temininde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Hastanenin yanıtında ilacın sadece kendi bölümlerindeki takipli hastalara yettiği belirtilip yeni başvuran hastalar geri çevriliyor.

'ÇANTACILAR SATIYOR'

Üstelik hastanelerde yaşanan tek sıkıntı bu da değil. Birçok ilaç ve tanı aracının fiyatının artması nedeniyle hastanelerde önemli sıkıntılar yaşanıyor. Çok sayıda kanser ilacı bulunamaz hale gelmiş durumda. Bu nedenle hastalar bir yandan kanserle mücadele etmeye çalışırken, bir yandan da ilaçları bulmak için adeta kapı kapı gezmek durumunda kalıyor.

Temin edilemeyen ilaçların bir bölümünün hastanelerde şu an karaborsa şeklinde, tıbbi onkoloji bölümü önünde bekleyen ve “çantacı” olarak tanımlanan kişilerce satışı yapılıyor.

7 LİRADAN 597 LİRAYA ÇIKTI, 200 AVROYA GETİRİLİYOR

Kanser hastalarının ilaç sıkıntısının çarpıcı örneklerinden biri "Lipiodol Ultra-fluid" adlı ilacın fiyatında yaşanan değişimde görülüyor.

Kanser tedavisi kullanılan bir işlem için gerekli olan ilaç 2008 yılında, yani bundan 10 yıl önce 7 lira 35 kuruşken, bugün 597 liradan satılıyor.

Yani 10 yılda ilacın fiyatı tam 590 lira artmış durumda.

Üstelik bu ilaç dövizde yaşanan artış nedeniyle oldukça zor bulunur hale gelirken, ilacı yurt dışından getirmek 200 avroya mal oluyor, hastane önlerinde ise yine çantacılar devreye giriyor.

'SIKINTI BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR'

Sorun ülke genelinde yayılarak devam ederken, birçok hastaneden benzer şikayetler geliyor.

Dövizde yaşanan artış nedeniyle şu an Türkiye'de 700 kaleme yakın ilacın bulunamadığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu, özellikle ithal ilaçlarda dövize bağlı sıkıntının büyüyerek devam ettiğini vurguladı. "Döviz kurunun düşük sabitlenmesi nedeniyle ithal ilaçlar ya hiç gelmiyor ya da çok zor bulunuyor" diyen Sarıalioğlu, bu konuda henüz bir önlem alınamadığını dile getirdi.

İthal ilaçta avro kurunu 2 lira 69 kuruşa sabitlendiğini hatırlatan Sarıalioğlu, "Dövizde yaşanan iki aylık büyük artış sıkıntının ana kaynağı haline geldi. Bu konuda henüz Sağlık Bakanlığı bir adım atmadı. Hastaların yaşadığı sorunun çözümü için bir an önce adım atılması gerekiyor. Birçok hasta ilaçlara ulaşmakta sorun yaşıyor" dedi.

Dövizde yaşanan artış nedeniyle şu an Türkiye'de 700 kaleme yakın ilacın bulunamadığı belirtiliyor.

YERLİ İLAÇTA DA SORUN VAR

Öte yandan yerli ilaç firmaları da "hammadde" sorunu nedeniyle bir krizle karşı karşıya.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız bir ilaç firması çalışanı, dövizdeki artış nedeniyle hammadde alımlarında azalmaya gidildiğini belirtirken, depoda kalan ürünlerle idare edilmeye çalışıldığını aktardı.

Sorunun çözülememesi ve dövizdeki artışın devam etmesi durumunda yerli ilaç üretiminde de krizin büyüyeceği belirtiliyor.