Sağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor

Acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması için ‘Kırmızı-Sarı-Yeşil Alan’ uygulaması vatandaşın daha iyi anlayacağı şekilde düzenlenecek. Randevu almayı kolaylaştıracak önlemler de hayata geçirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmaları anlattı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, aciller dışındaki poliklineklerde hizmeti hızlandırmak ve randevu almayı kolaylaştıracak önlemleri hayata geçireceklerini belirten Koca, “Toplam hastanın sadece yüzde 28’i MHRS üzerinden randevu alarak polikliniğe geliyor” dedi.

YARISINDAN ÇOĞU ACİL DEĞİL

Hastanelere yapılan başvuruların yüzde 27’sinin Acil Servisler üzerinden olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Acile başvuran yüzde 27’lik grubun 16’sının durumu acil müdahale gerektirmeyen hastalar oluşturuyor” diye konuştu.

ALAN TANIMLARI DEĞİŞECEK

Bakan Koca, acil servislerdeki ‘Kırmızı-Sarı-Yeşil Alan’ uygulamasının tanımlarının da değişeceğini belirterek, “Bu tanımlamaların içeriğini, şekillendirerek, anlamlandırarak yeni bir yaklaşım getirmek istiyoruz” dedi. Yeni sistemde acil müdahale gerekmeyen hastalar, triyaj tanımlaması kapsamı dışında tutulacak.

YOĞUNLUĞUN 2 NEDENİ VAR

Acil yoğunluğunun iki temel nedenine değinen Sağlık Bakanı, “Bunlardan biri katılım payı vermemek, diğeri de randevu almak gibi işlemlerle uğraşmayıp hızla hizmet almak” şeklinde konuştu.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE RAĞMEN İLAÇTAKİ ARTIŞ 2019’DA OLACAK

İlaç fiyatlarına ilişkin bilgi de veren Sağlık Bakanı Koca, yükselen döviz kurlarına rağmen ilaçtaki fiyat ayarlamasının Şubat 2019’da yapılacağını kaydetti: İthal ilaçlarla ilgili her yılın şubat ayında bir önceki yılın ortalamasını euro veya dövizdeki artış ortalamasının belli yüzdesini vererek yol alıyoruz. Fiyat artış önümüzdeki Şubat 2019’da gündeme gelebilecek.

AİLE HEKİMİNE DÜŞEN KİŞİ SAYISINDA HEDEF 2 BİN

Aile hekimlerinin baktıkları hasta sayısının 3 bin 300 civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Aile hekimlerinin sorumlu olduğu kişi sayısını 2 binlere doğru indirebilirsek yeni yöntemleri her dönem uygulayabiliriz. Ama şimdi kaosa sebep olur” ifadesini kullandı.