Canan Karatay: O çocuklar sakat doğuyor

Prof. Dr. Canan Karatay: Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum

Prof. Dr. Canan Karatay, gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor" açıklamasında bulundu.