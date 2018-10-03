Prof. Dr. Canan Karatay, gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor" açıklamasında bulundu.
3 Ekim 2018 14:20
Canan Karatay: O çocuklar sakat doğuyor
Prof. Dr. Canan Karatay: Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum
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Canan Karatay: O çocuklar sakat doğuyor
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