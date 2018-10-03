Havuzdan kaptı: Beyin yiyen amip sörfçüyü öldürdü

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan sörfçü Fabrizio Stabile, Meksika’daki bir dalga havuzuna girdikten 21 gün sonra, beyin dokusunu yiyen bir amip (Naegleria fowleri) yüzünden hayatını kaybetti.

Business Insider’da yer alan habere göre; doktorlar ilk önce Fabrizio Stabile’in menenjitten muzdarip olduğunu düşündü ancak yapılan testler, talihsiz adamda beyin yiyen amip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, enfeksiyonu tedavi etmek için çok geç kalındığını açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yetkililer, sörf tesisinin suyunu test ettiklerini açıkladı.

Beyin yiyen amip yüzünden hayatını kaybeden Stabile ile ilgili olarak Waco-McLennan İlçe Halk Sağlığı Sözcüsü Kelly Craine, “Su numuneleri alındı ve şu anda araştırılıyor. Hafta sonuna kadar sonuç almayı umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1962 ve 2017 yılları arasında amiple enfekte olan 143 kişiden sadece dört kişinin hayatta kaldığını söyledi.