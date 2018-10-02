Yarkadaş'tan çarpıcı açıklama: 583 ilaç temin edilemiyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, döviz krizinin ilaç sektörünü de vurduğunu belirterek, 583 ilacın temin edilemediğini söyledi. Gazeteci Tuba Emlek ise birçok ilacın karaborsaya düştüğünü belirtti.

"583 ilaç temin edilemiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi 26. dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de Tuba Emlek ile birlikte sunduğu Mercek programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Lirası'nın, dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ilaç sektörünü kötü etkilediğine dikkat çeken Yarkadaş, 583 ilacın bulunmasında zorluklar yaşandığını ileri sürdü.

Vatandaşların ilaç bulmakta zorlandığını söyleyen Yarkadaş, "AKP iktidarının ekonomiyi soktuğu durum yüzünden, Türk lirasının değer kaybetmesi ve doların sürekli yükselmesi yüzünden ilaçlarda büyük bir sorun var ve insanlar ilaç temin edemiyor. Şuanda tam 583 türde ilaç ne yazık ki temin edilemez hale geliyor" ifadelerini kullandı.

İlaçlar karaborsada

Gazeteci, Tuba Emlek ise karaborsaya düşen ilaçların olduğunu söyledi ve el altından yüksek fiyatlara ilaç satıldığını ileri sürdü. Emlek, "Bununa ilgili bize de çok sayıda mesaj geliyor. Örneğin İstanbul'un bir semtinde el altından ilaçların satıldığına dair bilgiler alıyoruz. Bu çok önemli bir konu, kanser var, farklı hastalıklar var..." ifadelerini kullandı.