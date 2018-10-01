Kızamık vakalarında 9 kat artış

SİBEL BAHÇETEPE / Cumhuriyet - Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, bazı kesimlerin aşılama karşıtı propagandaları sonucu aşılama oranı geriledi.

Buna bağlı olarak kızamık vakası 9 kat arttı. Aşı karşıtlığına karşı yapılan zorunlu aşılama uygulamasına rağmen 2016 yılında yüzde 98 olan aşılama oranı yüzde 96’ya geriledi.

Doğu Karadeniz’de anne ölümleri

Sağlık Bakanlığı geçen gün “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”nı yayımladı. İstatistiklerden çıkan önemli başlıklar şöyle:

-Bin canlı doğumda bebek ölüm oranı 6.8, anne ölüm oranı 14.7 olarak belirlendi. Buna göre; en az anne ölüm oranı 7.4 ile Batı Marmara olurken en çok 25.6 ile

Orijinal ilaçlarda düşüş

-Enfeksiyon hastalıklarının vaka sayısı ve insidansı 100 bin nüfus üzerinden değerlendirildi. Buna göre; 70’i yerli, 11’i yabancı vaka olmak üzere 81 AIDS vakası, 48’i yerli 36’sı yabancı olmak üzere 84 kızamık vakası tespit edildi. Kızamık vakasının bir önceki yılda 9 olup 84’e yükselmesi dikkat çekti. Sıtma da 214 vaka ile bir önceki yıla göre artış gösterdi.

-Önceki yıl yüzde 98 olan sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı geçen yılda da aynı kaldı. Sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı yüzde 53.1 ile değişmedi. Akdeniz ve Ege bölgeleri yüzde 64.3’e varan sezaryen ve 31.7’ye varan primer sezaryen en çok sezaryen ve primer sezaryen yapılan bölgeler oldu.

-Jenerik (eşdeğer) ilaçların satış hacmi yükselirken, orijinal ilaçların satış hacminde düşüş yaşandı. İlaç pazarının yüzde 79,6’sını yerli ilaç oluştururken yüzde 20.4’ünü ithal ilaç oluşturdu.