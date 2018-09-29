Ilık süt neden uykumuzu getirir?

Uyumak için bazı besinlerden uzak durmamız gerekir. Ancak bazı içecekler ise derin bir uyku çekmenin püf noktaları arasında yer alır.

İyi bir gece uykusu hepimizin ihtiyacı olan bir şeydir. Vücudumuzun dinlenebilmesi, gündüz öğrendiklerimizin depolanabilmesi ve daha pek çok işlem için sağlıklı bir uyku çekmek hayati önem taşır. Ancak insomnia gibi rahatsızlıklar sebebiyle bazılarımız uyuyamamaktan şikayetçidir. Ancak iyi bir uyku için bir kaç yöntem bulunur.

Bitki çayları uykunuzun derin olmasını sağlayacak besinlerden biridir. En etkili çay ise papatya çayıdır. Bu benzersiz bitki uyku sorunu olanlar için mucize niteliğindedir. Yatağa gitmeden önce asla dokunulmaması gereken şey ise kafeinli içeceklerdir.

İyi bir uyku için tercih edeceğiniz yöntemlerden biri de aromaterapidir. Bu yöntem yüzyıllardır kullanılmaktadır. Doğru kokular seçerek vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Rahatlatıcı kokular arasında lavanta, papatya, gül ve sandal ağacı bulunur. Eğer bu kokuları ılık bir banyoyla birleştirebilirseniz bebekler gibi uyuyabilirsiniz.

Son yöntem ise çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz ılık süttür. Peki, süt neden uykumuzu getirir? Sütün içerisinde triptofan bulunur. Triptofan melatonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Melatonin biyolojik saatimizi düzenler ve uyumamıza yardımcı olur. Uyumadan önce bir bardak ılık süt içmek bu nedenle oldukça faydalıdır.